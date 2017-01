Kjendisnettsted: Carrie Fisher og moren Debbie gravlegges sammen

Torsdag blir det privat minnestund i Beverly Hills, og dagen etter skal familie og venner følge begge kistene til graven.

Det melder People, som siterer ikke navngitte kilder nær familien.

Litt over en uke er gått siden den 60 år gamle «Star Wars»-stjernen Carrie Fisher døde etter å ha blitt rammet av hjerteinfarkt på et fly. Dagen etter døde også stjernens berømte mamma – skuespillerlegenden Debbie Reynolds, blant annet kjent for «Singin' In The Rain». Hun ble 84.

Carries yngre bror, filmskaper Todd Fisher (58), uttalte i forrige uke at han ønsket en felles begravelse for søsteren og moren. Og nå blir det sånn.

TETT KNYTTET: Debbie Reynolds og Carrie Fisher, her på et moteshow i Beverly Hills i august 2003, var svært sammensveiset. Foto: AP

People skriver at de aller nærmeste skal samles til en svært privat minnestund hjemme i Beverly Hills torsdag, hvor mor og datter var nærmeste naboer. Fredag blir det felles begravelse, og begge de avdøde får sitt siste hvilested i Forest Lawn Memorial Park i Los Angeles.

Todd Fisher og Debbie Reynolds var i gang med å planlegge Carries begravelse da Reynolds fikk et illebefinnende og måtte kjøres til sykehus. Hun ble raskt erklært død.

– Hun døde ikke av et knust hjerte. Hun forlot oss for å være med Carrie, uttalte sønnen til amerikanske medier like etter.

Han har også snakket om sorgen i et intervju med «20/20»:

– Vi er sønderknust, alle vi som sitter tilbake. Men vi er også glade for at de to er sammen. Det er både grusomt og vakkert – og det er magisk at de nå er med hverandre. Umulig å sette ord på – umulig å fatte, forklarte Todd Fisher om det som har skjedd.

