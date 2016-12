Kirk Douglas fyller 100 år i dag

Hollywood-ikonet Kirk Douglas røper «hemmeligheten» bak sin høye alder.

Når Kirk Douglas i dag passerer den magiske grensen, blir han hyllet av filmstjernesønnen Michael Douglas (72) og hans Hollywood-kone Catherine Zeta-Jones (47), som inviterer til stor jubileumsfeiring i Los Angeles med 200 gjester.

– Mer enn det vet jeg ikke. Min eneste jobb er å holde meg frisk og uthvilt, så jeg kan møte opp og skru på sjarmen, sier den verdensberømte 100-åringen i et ferskt intervju med bladet Closer Weekly.

Én oppgave har han likevel – nemlig å holde tale. Det byr på utfordringer for den prisbelønte filmstjernen og produsenten, som sliter med taleevnen etter et slag han hadde i 1996.

– Talen skal jo liksom være improvisert, men jeg må øve på den på forhånd sammen med logoped, så folk skjønner hva jeg sier, forklarer han til bladet.

KONA: Kirk Douglas og kona Anne avbildet i forbindelse med hans bokslipp i desember 2014. Foto: MATT SAYLES/INVISION/AP

Kjent familie: Dynastiet Douglas

Å runde 100 år få forunt, og Douglas er svært takknemlig for å tilhøre fåtallet. Jubilanten er for øvrig ikke tvil om årsaken til at han har klart å oppnå en så anselig alder. Hemmeligheten ligger i å hjelpe andre – og ikke minst i å ha en omsorgsfull livspartner, mener han.

– Jeg var så heldig å finne min sjelevenn for 63 år siden, og jeg tror at vårt vidunderlige ekteskap og herlige, nattlige samtaler har hjulpet meg med å overleve alt, sier han om kona Anne, som er 97 år.

Douglas giftet seg med Anne Buydens i 1954 etter å ha skilt seg fra kone nummer én, Diana Hill, tre år tidligere.

Diana Douglas døde i fjor – 92 år gammel.

Når han nå feirer 100 år, ønsker han ikke gaver. De siste 20 årene har han og kona brukt alle slike anledninger til i stedet å gi til andre. Sånn blir det denne gangen også.

– Anne og jeg gir alltid gaver til institusjoner vi støtter gjennom vårt eget fond. Å gi er en egoistisk handling, tør jeg påstå, fordi det får deg til å føle deg så veldig bra.

KJENT TRIO: Kirk med sønnen Michael Douglas og hans kone Catherine Zeta-Jones på en galla i New York i 2011. Foto: EVAN AGOSTINI/AP

På 99-årsdagen til Douglas donerte paret over 130 millioner kroner til en Alzheimer-klinikk i Los Angeles, som behandler mennesker som pleide å jobbe i film- og TV-industrien.

Douglas ble født i New York 9. desember 1916, av russisk-jødiske foreldre, og het opprinnelig Issur Danielovitch. Han var eneste sønn og hadde seks søstre. Etter å ha tjenestegjort i marinen under andre verdenskrig, skiftet han navn til Kirk Douglas og fikk like etter sin første rolle i «The Strange Love of Martha Ivers» i 1946.

LEGENDER: Michael Douglas og pappa Kirk på et udatert bilde fra sine glansdager. Foto: AP

Han har siden spilt i nærmere 100 filmer, TV-filmer og serier, blant annet «Champion» (1949), «En verdensomseiling under havet» (1954), «The Vikings» (1958), «Spartacus» (1960) og «Høk over høk» (1975). Hollywood-stjernen bodde i Norge under innspillingen av «Helter i Telemark» (1965).

Douglas har vært nominert til Oscar tre ganger (for «Champion», «The Bad and the Beautiful» og «Lust for Life»), og han ble hedret med Æres-Oscar i 1996 for 50 års innsats i bransjen.

SØNNEN DØDE: Kirk Douglas omgitt av f.v. sønnen Peter, kona Anne, sønnen Eric – som døde i 2004 – og sønnen Michael under et veldedighetsarrangement i 1992. Foto: Reuters

Han fikk fire sønner, to fra hvert ekteskap, men yngstesønnen Eric døde av en overdose i 2004.

De siste årene har Douglas dyrket en økende spirituell interesse. Ikke minst fikk han fornyet interesse for jødedommen han vokste opp med, etter at han var nær ved å miste livet i en helikopterkrasj i 1991.

1947: Kirk Douglas og hans daværende kone Diana med sønnen Joel. Foto: AP

– Jeg tror at alle mennesker har en hensikt, og selv ble jeg spart i ulykken og overlevde deretter slaget for å kunne gjøre mer godt i verden før jeg forlater den, sier 100-åringen i bladintervjuet.

Da Douglas ble intervjuet av filmkritiker Robert Ebert i Esquire så langt tilbake som i 1969, uttalte han:

– Det eneste sikre du har i denne bransjen, er talentet ditt. Jeg begynte ikke som en kjekkas: Jeg har lagd gode filmer, dårlige filmer og har vært uavhengig. Jeg har aldri vært kontraktsbundet, med unntak av ett år hos Warner. Jeg har skapt min egen karriere.

I selvbiografien «The Ragman’s Son» fra 1988 fortalte stjernen at han hadde over førti ulike jobber før han ble skuespiller – noe han begynte å drømme om allerede da han spilte i oppsetninger på skolen.

PÅ 50-TALLET: En uformell Kirk Douglas. Foto: Getty

Douglas er for øvrig kjent som aktivist og bidro til å få fjernet McCarthys «antiamerikanske» svarteliste i Hollywood, som blant annet hindret «Spartacus»-manusforfatter Dalton Trumbo fra å få æren for flere suksessmanus.

Til tross for problemene med taleevnen fortsatte Douglas å spille i filmer frem til 2008. I 2014 ga han ut sin seneste diktsamling «Life Could Be Verse».