Katie Holmes og Jamie Foxx viser sine følelser

Etter mer enn fire år med hemmelighetskremmeri legger ikke Katie Holmes (38) og Jamie Foxx (49) lenger skjul på at de svermer.

Romantiske bilder av Hollywood-stjernene hånd i hånd på stranden i Malibu mandag denne uken, er det aller første tydelige tegnet på det omverdenen har spekulert på helt siden 2013.

Både amerikanske TMZ og britiske Daily Mail viser frem bildene, hvor man for første gang ser dem vise hengivenhet offentlig etter årevis med rykter. En rekke andre medier omtaler også den nye «avsløringen» rundt de «ekstremt sjeldne bildene».

Selv om hverken Holmes eller Fox har bekreftet at de er et par, tolkes de nye bildene som et signal på at de nå er klar for å vise offentligheten at de er mer enn gode venner.

Katie Holmes ble skilt fra Tom Cruise i 2012. Innholdet i skilsmisseoppgjøret har aldri blitt kjent, men det hevdes at Holmes skrev under en klausul om at hun ikke skulle flagge en eventuell ny kjæreste før det hadde gått fem år.

KOLLEGER: Tom Cruise og Jamie Foxx på «Collateral»-premiere i 2004. Foto: AP

Har nektet

Mens Holmes aldri har kommentert de tidvis intense skriveriene i pressen rundt det angivelige forholdet, har Foxx flere ganger gått ut og avkreftet romansen – som i 2013 og 2015.

Ingen av dem har uttalt seg om bildene som nå spres av nettmedier verden over.

Holmes og Cruise har datteren Suri (10) sammen, som hun har omsorgen for. Foxx har også to barn fra et tidligere forhold, men han har aldri vært gift.

Tom Cruise, som er et ivrig og sentralt medlem av Scientologikirken, har ikke vært i noe offisielt forhold etter skilsmissen fra Holmes. Ekteskapet med Cruise – som varte i fem år – var Holmes' første og Cruises tredje.

Blant Cruise, Holmes og Foxx er det kun sistnevnte som kan skilte med den gjeveste filmprisen av dem alle – nemlig Oscar-statuetten. Den fikk Foxx for rollen som Ray Charles i «Ray» i 2004.

