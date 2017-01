Katherine Heigl holdt fødselen hemmelig

Hollywood-stjernen Katherine Heigl (38) fødte sitt første biologiske barn før jul.

Den lille gutten, som har fått navnet Joshua Bishop Kelly, kom til verden 20. desember, melder amerikanske People.

Skuespilleren er med dette trebarnsmor. Hun og musikerektemannen Josh Kelly har fra før to adoptivdøtre på åtte og fire år.

I september i fjor røpet den tidligere «Grey's Anatomy»-skuespilleren til In Touch Weekly at hun følte seg konstant trøtt og sulten.

– Jeg har lyst på smultringer hele dagen, og hvis du setter en kanelbolle foran meg, går det virkelig ille, fleipet den da gravide stjernen.

STRUTTET: En gravid Katherine Heigl i Hollywood i august i fjor. Foto: AP

Det var en stor overraskelse da hun ble gravid i fjor vår.

– Uventet, men fantastisk. Jeg visste rett og slett ikke om det var mulig for oss å bli gravide, uttalte en lykkelig Heigl i intervjuer i juni.

Samtidig delte hun den glade nyheten med sine mange venner på Facebook ved å publisere et ultralydbilde. Allerede da var det klart at stjerneparet ventet en gutt.

Giftet seg «norsk»



Paret møttes i 2005, da hun hadde en rolle i hans musikkvideo «Only You».

Forlovelsen var et faktum året etter, og i 2007 giftet de seg – på lillejulaften. Desember er med andre ord en begivenhetsrik måned for familien.

PAR: Katherine Heigl og Josh Kelly kan feire tiårsjubileum som ektepar i år. Foto: AP

Selve bryllupsseremonien fant sted i et privat telt på Stein Eriksen Lodge, som er et luksushotell oppkalt etter den norske alpinlegenden- og OL-vinneren Stein Eriksen.

Det var hele tiden parets sterke ønske og plan å adoptere barn fremfor å få sine egne biologiske barn, men nå er gleden stor over det ferske tilskuddet.

Heigl vant Emmy for sin rolle som Izzie Steven» i sykehusserien i 2007. Hun har også spilt i flere filmer; deriblant «27 dresses», «Knocked Up» og «The Ugly Truth». 38-åringen hadde for øvrig en rolle i serien som «State of Affairs», og hun er aktuell i en ny serie med tittelen «Doubt», som ifølge IMDb.com skal på lufta senere i år.