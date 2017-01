Filmikonet ble flyttet fra gravstedet i New York torsdag.

Levingene skal deretter ha blitt fraktet til John F. Kennedy Airport, hvor et fly skulle sørge for å frakte den døde stjernen videre til Hollywood.

Garland får nytt gravsted på Hollywood Forever Cemetery, som rangeres som en av verdens mest spektakulære kirkegårder.

Fikk du med deg? Heftig krangel rundt amerikansk stjerne gravlagt i Oslo

Ifølge People og en rekke andre amerikanske medier er det kjendisdatteren Liza Minnelli (70) som har sørget for å få levningene flyttet. Årsaken skal være at det i mausoleet i New York ikke var mulig å holde av plass til Garlands slektninger når de i fremtiden skal gravlegges.

KLASSIKER: Judy Garland i «Trollmannen fra Oz». Foto: AP

Både Minnelli og Garlands barnebarn skal angivelig ønske et felles hvilested for familien.

Husker du? Åpnet grav for å løse poet-mysterium

Garland fikk sitt gjennombrudd i «Trollmannen fra Oz i 1939. Sangen «Over The Rainbow» ble hennes signaturlåt. Hun rakk å spille i et tredvetalls filmer før hun brått døde av en overdose i 1969 – bare 47 år gammel. Sin unge alder til tross, hun rakk å gifte seg fem ganger.

Fikk du med deg denne? Bitter strid om Bob Marleys levninger

I 1999 ble Garland hedret med en åttendeplass på Det amerikanske filminstituttets liste over de største kvinnelige filmlegendene.

Fikk du med deg? Brøt seg inn hos Mandelas barnebarn for å hente levninger