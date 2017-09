Josh Duhamel og Fergie skilles

Filmstjernen Josh Duhamel (44) og popartisten Ferige (42) går fra hverandre etter åtte års ekteskap.

Det amerikanske stjerneparet kunngjør bruddet via kjendismagasinet People:

«Med stor kjærlighet og respekt for hverandre bestemte vi oss tidligere i år for å separeres. For å gi familien mulighet til å tilpasse seg, ville vi holde dette privat før vi innviet offentligheten», skriver Duhamel og Fergie i en felles pressemelding.

«Vi er og vil alltid være forenet gjennom å støtte hverandre og familien», føyer de til.

Paret, som ble smidd i Hymens lenker i januar 2009 etter å ha vært kjærester i nesten fem år, har en fire år gammel sønn sammen.

Selv om de to har ligget lavt det siste året, så kjærligheten ut til å blomstre i januar da de feiret åtte års bryllupsdag. Begge postet romantiske bilder og varme kjærlighetserklæringer til hverandre i sosiale medier.

Duhamel er kjent fra TV-serier som «All My Children» og «Battle Creek», samt filmer som «Safe Haven» og «Life As We Know It». Fergie – som egentlig heter Stacy Ann Ferguson – er kjent fra gruppen Black Eyed Peas.

Årsaken til separasjonen er ikke kjent. People bringer også bilder som viser Duhamel etter bruddkunngjøringen, der han ikke lenger har ring på fingeren,