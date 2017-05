Joachim Rønning etter «Pirates»-oppturen: – Skal sove i en uke

Regissør Joachim Rønning fryder seg over at nye «Pirates of the Caribbean» soper inn milliarder til tross for kritikerslakt.

Sjørøvereventyret med Johnny Depp i hovedrollen plasserte seg helt øverst på filmbarometeret i USA i Memorial Day-helgen. Ifølge Fox News vil billettinntektene globalt trolig lande på rundt 300 millioner dollar, altså om lag 2,4 milliarder kroner.

Lettet

Det er et tall den norske regissørduoen Joachim Rønning (45) og Espen Sandberg (45) lever godt med.

– Selvsagt er det fantastisk å ha en box office-hit, og vi kan nå puste lettet ut. Nå skal jeg sove i en uke før jeg begynner arbeidet på min neste film, som vi kan snakke om en annen gang, sier en hemmelighetsfull Rønning til VG.

Gråter ikke over slakt

«Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge» har fått hard medfart av anmelderne i utlandet. Særlig nådeløse var New York Times, som skrev at «Selv om noen betalte deg for å se den, ville filmen vært en svindel». VGs anmelder mente imidlertid at Rønning og Sandberg kan klappe seg selv på skulderen, og ga filmen terningkast fire.

GÅR SOLO: Joachim Rønning. Foto: Krister Sørbø , VG

– «Pirates-serien» har aldri vært noen kritikeryndling, men elsket av publikum. Vi rater høyt på alle publikumsmålinger, og i dette tilfellet er det det viktigste for oss, forklarer Rønning og påpeker at filmen fikk CinemaScore A av det amerikanske publikumet i helgen.

– Det er det viktigste scoringssystemet i USA, og en karakter som henger veldig høyt.

Det er nesten fire år siden Rønning og Sandberg startet på «Pirates»-prosjektet, og de har støtt på noen skjær i sjøen underveis – som har ført til flere utsettelser.

– Når vi nå ser at den finner sitt publikum over hele verden, er det en utrolig god følelse. Det følger jo et visst ansvar med når man lager en så dyr film, og det er morsomt å se at den spiller inn mer enn hva den kostet å lage allerede gjennom åpningshelgen, sier en fornøyd Rønning.

Filmen skal ha hatt et budsjett på om lag 2,1 milliarder kroner.

Mange jern i ilden



Selv om 45-åringen ikke detaljert vil utdype hva han skal gyve løs på om en uke, ble det i januar kjent at han har inngått en opsjonsavtale med filmgiganten Paramount om å skrive og regissere en ny science fiction-film. Rønning skal selv ha pitchet den nye filmprosjektet, «Origin», i samarbeid med «Pirates of the Caribbean»-produsenten Jerry Bruckheimer, som også vil produsere den nye filmen.

EKS-MAKKERE: Espen Sandberg (t.v.) og Joachim Rønning i L.A. i 2013. Foto: Andreas Ihlebæk , VG

Ved siden av å utvikle manus til den denne, er Joachim Rønning også knyttet til den nye bibelske storfilmen «Methuselah» med Tom Cruise på laget.

Deadline.com meldte også for noen uker siden at Rønning ligger i forhandlinger med Amblin Entertainment om å regissere «Micro», basert på den siste boken til avdøde Michael Crichton, forfatteren bak «Jurassic Park».

Etter at «Pirates of the Caribbean» var ferdig innspilt, ble det kjent at Rønning og Sandberg, som har vokst opp sammen i Sandefjord, avbryter samarbeidet. Mens Rønning er engasjert i de ovennevnte prosjektene, skal Sandberg lage film om Roald Amundsen. Regissørduoen, kjent også for «Kon-Tiki» og «Max Manus», har ikke utdypet «bruddet».