Jim Carrey raser over søksmål etter kjærestens brå død i fjor

Enkemannen til Jim Carreys av-og-på-kjæreste Catrhiona White klandrer Hollywood-stjernen for hennes død. «Hjerteløst», mener Carrey.

Cathriona White ble i fjor høst funnet død i en bolig i Sherman Oaks i Los Angeles. 30-åringen døde av en overdose og etterlot seg et selvmordsbrev.

Selv om White hadde vært kjæreste med Jim Carrey (54) til og fra i en treårsperiode, var White fortsatt på papiret gift med Mark Burton (39). Han mener nå at filmstjernen må stilles rettslig til ansvar, skriver The Hollywood Reporter.

Burton hevder i søksmålet, som ble levert til Los Angeles County Superior Court mandag, at det var Carrey som forsynte White med piller, og han hevder at Carrey skaffet seg dem under falskt navn ved å utnytte sin berømmelse.

Enkemannen poengterer i søksmålet at Carrey var kjent med Whites psykiske tilstand. Ikke bare hevder Burton at Carrey har brutt narkoloven, han krever også at Carrey stilles til ansvar for å ha forårsaket konas død. Han forlanger i tillegg å få dekket utgiftene til begravelsen.

Carrey: – Ondskap



Det tok ikke mange timene før søksmålet ble kjent mandag før Carrey valgte å kommentere:

– Jeg vil ikke tolerere dette hjerteløse forsøket på å utnytte meg og kvinnen jeg elsket. Mitt inderlige ønsker er at mennesker snart vil slutte med å prøve å tjene penger på dette og la henne få hvile i fred, sier han i en uttalelse ifølge BBC.

Carrey legger til at det hadde vært lett for ham å løse denne saken på et bakrom sammen med saksøkeren og hans advokat, men at han nekter å la seg presse.

– Det er noen ganger i livet at man må stå opp og forsvare sin ære mot ondskapen som finnes i verden, sier han.

Bar kisten



BEGRAVELSEN: Jim Carrey var med og bar Cathriona White til graven. Her går skuespilleren hånd i hånd med ekskjærestens søster. Foto: AP

Carrey var selv med og bar Whites kiste under begravelsen i oktober i fjor. Etter å ha fulgt henne til det siste hvilestedet, publiserte han en melding på Twitter: «Kjærligheten varer evig», sammen med et bilde av seg selv og White.

Filmstjernen, kjent fra filmer som «Me Myself & Irene», «Liar, liar», «Bruce Almighty» og «The Truman Show», uttrykte sorg over Whites bortgang:

– Jeg er sjokkert og veldig lei meg for at Cathriona har gått bort. Hun var virkelig god og en irsk blomst, for følsom for denne jord, og for henne var det å elske og å bli elsket det som betydde mest. Mine tanker går til hennes familie og venner og til alle som var glad i henne og brydde seg om henne. Vi har alle blitt truffet av et lynnedslag, uttalte han gjennom sin talsperson.

Ennå er Whites Twitter-konto åpen. Slik lød hennes aller siste melding: