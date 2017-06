Jim Carrey må trolig møte i retten etter ekskjærestens død

Jim Carrey (55) skal ha forsøkt å få avvist søksmålet fra mannen til kvinnen han hadde et forhold til. Men det ser mørkt ut.

Dommer Deirdre Hill i Los Angeles Superior Court kunngjorde onsdag denne uken at rettssaken mot Carrey trolig vil strekke seg over 20 dager neste vår.

Bakgrunnen er at Carreys til-og fra-kjæreste gjennom tre år, Cathriona White, høsten 2015 ble funnet død i en bolig i Sherman Oaks i Los Angeles. 30-åringen døde av en overdose og etterlot seg et selvmordsbrev.

White var til tross for forholdet til Hollywood-veteranen, fortsatt gift på papiret da hun døde. Det var enkemannen Mark Burton (40) som noen måneder etter dødsfallet saksøkte Carrey. Han hevder i søksmålet at det var Carrey som forsynte White med piller, og han beskylder Carrey for å ha skaffet seg dem under falskt navn. Avdødes mor stiller seg også bak søksmålet.

Carreys advokat Raymond Boucher har jobbet hardt for å få søksmålet avvist, og selv om dommeren ennå ikke har gitt grønt lys for søksmålet, har hun altså satt av tid til rettssaken, skriver en rekke medier, deriblant Irish Times.

– Carrey elsket White veldig høyt, så dette er naturlig nok en svært smertefull prosess for ham, uttalte hans advokat etter onsdagens høring.

Dommeren skal i retten ha forklart at hun vil ta en endelig beslutning i løpet av tiden som kommer, men hun skal ha antydet at det ligger an til at hun vil forkaste Carreys søknad om å få søksmålet avvist. Blir det rettssak, vil den finne sted i Los Angeles fra og med 26. april 2018.

VAR PAR: VÅR: Jim Carrey og Cathriona White i New York i mai 2015.

Foto: Foto: SPLASH NEWS

Burton påpeker i søksmålet at Carrey var kjent med Whites psykiske tilstand. Ikke bare hevder Burton at Carrey brøt narkoloven – han krever også at Carrey stilles til ansvar for å ha forårsaket Whites død. I tillegg forlanger han å få dekket utgiftene til begravelsen.

– Ondskap

Carrey var svært opprørt da han fikk søksmålet mot seg i fjor. Normalt kommenterer han ikke skriverier i pressen, men da klarte han ikke å la være.

– Jeg vil ikke tolerere dette hjerteløse forsøket på å utnytte meg og kvinnen jeg elsket. Mitt inderlige ønske er at mennesker snart vil slutte med å prøve å tjene penger på dette og la henne få hvile i fred, lød det i en uttalelse fra stjernen.

BEGRAVELSEN: Jim Carrey var med og bar Cathriona White til graven. Her går skuespilleren hånd i hånd med ekskjærestens søster. Foto: AP

Carrey forklarte at det hadde vært lett for ham å løse saken på et bakrom sammen med saksøkeren og hans advokat, men at han nekter å la seg presse.

– Det er noen ganger i livet at man må stå opp og forsvare sin ære mot ondskapen som finnes i verden, sier han.

Bar kisten



Carrey var selv med og bar Whites kiste under begravelsen.

Filmstjernen, kjent fra filmer som «Me Myself & Irene», «Liar, liar», «Bruce Almighty» og «The Truman Show», uttrykte sorg over Whites bortgang:

– Jeg er sjokkert og veldig lei meg for at Cathriona har gått bort. Hun var virkelig god og en irsk blomst, for følsom for denne jord, og for henne var det å elske og å bli elsket det som betydde mest.

Carrey har ligget lavt i terrenget de siste par årene. Han har ingen nye kunngjorte filmprosjekter på gang.