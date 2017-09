Jennifer Lopez gir én million dollar til orkanofre på Puerto Rico

Popstjernen og skuespilleren har ennå ikke hørt fra familien på Puerto Rico, og donerer nå nær åtte millioner kroner til nødhjelp og gjenoppbygging.

Det var på en pressekonferanse med New York-guvernør Andrew Cuomo søndag at Jennifer Lopez kunngjorde at hun gir én million dollar, eller rundt 7,8 millioner kroner, til nødhjelp i Puerto Rico - landet foreldrene hennes kommer fra.

Onsdag traff orkanen Maria Puerto Rico, og hele øya mistet strømmen.

Fredag hadde Lopez i en video på Instagram fortalt at hun ikke hadde hørt fra slektninger på øygruppen:

– Det som står først i mine og mange andres tanker, er å finne ut hvordan vi best kan hjelpe. Øya vår er truffet av to av de mest ødeleggende orkanene i vår tid, Irma og Maria. Nå trenger Puerto Rico vår hjelp. Jeg oppfordrer alle til å gi sin støtte og donere penger til nødinnsatsen. Sammen kan vi gjenbygge vår øy og Karibia.

PÅ PRESSEKONFERANSE: Jennifer Lopez fortalte om nødhjelpen til Puerto Rico i New York søndag. Foto: Michael Noble Jr. , AP

På pressekonferansen fortalte Lopez at hun fremdeles ikke hadde hørt fra slektningene i det orkanherjede området. Filmstjernen sa hun var bekymret for dem og for alle andre på øya.

Lopez er langt fra den eneste kjendisen som har engasjert seg med både hjerte og lommebok for ofre for naturkatastrofer denne uken.

Blant andre Shawn Mendes, Salma Hayek og Mark Zuckerberg har stått fram med donasjoner og oppfordringer til å hjelpe ofrene etter jordskjelvet som rammet Mexico tirsdag, melder Variety. Over 200 mennesker døde i katastrofen.

Mendes ga 100.000 dollar, rundt 780.000 kroner, i tillegg til å starte en folkefinansiert Crowdrise-kampanje i samarbeid med Røde Kors. Sangeren befant seg i Mexico City da skjelvet rammet.

Skuespiller Salma Hayek, som kommer fra Mexico, ga også 100.000 dollar og startet en kronerulling-kampanje til inntekt for Unicefs innsats i området. Gwyneth Paltrow er blant kollegene hennes som svarte med å matche beløpet.

Facebook-mogul Mark Zuckerberg meldte onsdag at Facebook donerer én million dollar til Røde Kors i Mexico, og at de samarbeider med Unicef om at alle avgifter på donasjoner gitt gjennom Facebook går direkte til nødarbeidet på bakken.

På en Celin Dion-konsert i Las Vegas onsdag, opplyste artisten at hun ville samle inn penger til Røde Kors blant publikum, og at hun ville matche beløpet.