Jennifer Garner tordner mot ukeblad

Hollywood-stjernen (45) reagerer kraftig på siste utgave av People, hvor hun figurerer på forsiden.

Under et portrett av Jennifer Garner, hvor hun poserer smilende, skriver kjendismagasinet at filmstjernen «går videre i livet, er i ferd med å finne lykken og starter om igjen» etter bruddet med «sitt livs store kjærlighet», Ben Affleck (44).

«Livet etter kjærlighetssorgen», er tittelen på oppslaget.

Klar tale

Problemet er bare at Jennifer Garner ikke har bidratt til reportasjen. På sin egen Facebook-side skriver hun at hun er vant med det hun beskriver som latterlige historier om seg selv.

«Det skjer ikke sjelden at jeg blir oppringt av mine kjære, som tror at jeg har glemt å fortelle dem at jeg er gravid – med tvillinger!», skriver hun.

FORSIDEN: Jennifer Garner pryder juniutgaven til People 2017. Foto: FAKSIMILE, PEOPLE

Garner presiserer videre at bladoppslaget ikke er en tragedie på noen som helst måte, men hun reagerer på at bladet på forsiden gir inntrykk av at dette er et personlig intervju.

«(...) Det påvirker meg og familien min, så derfor – før medlemmene i min mors hageklubb får telefonen hennes til å gløde, ønsker jeg å gjøre følgende klinkende klart: Jeg poserte ikke for denne forsiden. Jeg har ikke uttalt meg i forbindelse med artikkelen. Og mens vi er her, for hva det er verdt: Jeg har tre vidunderlige barn, og familien min er komplett».

Garner og Affleck kunngjorde at de ville gå fra hverandre i 2015 – etter ti års ekteskap. Siden den gangen har det virket som de har vært på vei til å finne tilbake til hverandre. I april i år bestemte imidlertid stjerneparet seg for å signere skilsmissepapirene.

I den omstridte artikkelen siterer People ikke navngitte kilder på at Garner ikke er klar for å date andre ennå, men «at hum kommer til å bli det».

Affleck og Garner har tre barna Violet (11), Seraphina (8) og Samuel (4) sammen.

Skuespilleren har fått tusenvis med likerklikk og mange hundre kommentarer under posten sin. Nesten én million mennesker følger Garners offisielle Facebook-side.

EKSPAR: Jennifer Garner og Ben Affleck på Oscar-utdelingen i 2013. Foto: REUTERS

Andre bladkrangler



Garner er langt fra den første som har følt seg misbrukt av et ukeblad. Rett som det er er superstjernene i klinsj med pressen.

Britney Spears tente i sin tid på alle plugger da private bilder fra bryllupsreisen havnet på cover, Jessica Simpson så rødt da et magasine meldte om brudd, TV-stjerne Teri Hatcher ble rasende da et blad meldte om «Frue»-krangel – og tennisstjernen Anna Kournikova var lite fornøyd da et mannfolkblad trykket det de hevdet var nakenbilder av henne.

Hollywood-stjernen Kate Winslet ble for noen år siden manpulert tynnere på en bladforside.