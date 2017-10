Jared Leto skal spille Playboy-gründer Hugh Hefner i ny film

Skuespilleren skal ha et ønske om å «forstå» nakenblad-pioneren.

Jared Leto (45) er en av Hollywoods heteste skuespillere, brennaktuell i den nye «Blade Runner»-filmen.

Nå knyttes han også til et ferskt dødsfall: Kun seks dager etter at Playboy-gründer Hugh Hefner (91) døde, melder The Hollywood Reporter at Leto er klar for å portrettere den berømte og omstridte mediemogulen.

Filmprosjektet har vært i omløp i ti år, og tidligere fantes det planer om å ha Robert Downey Jr. i rollen som «Hef».

Regissør er Brett Ratner, som blant annet har «Rush Hour»-filmene og TV-suksessen «Prison Break» på CV'en.

DØD: Hugh Hefner. Foto: AP

– Jared er en gammel venn, sier Ratner til The Hollywood Reporter.

– Da han hørte at jeg fikk rettighetene til Hefs historie sa han til meg: «Jeg vil spille ham. Jeg ønsker å forstå ham.» Og jeg tror virkelig Jared kan gjøre det. Han er en av vår tids store skuespillere.

Tidligere i år skal Leto ha besøkt Hefners Playboy-villa, for å se en ny dokumentar om mannen og samtidig feire 91-årsdagen til Hefner.

Hefner skal imidlertid ha vært ved så dårlig helse at han ikke hilste på gjester den dagen. Dermed ble det ikke noe møte.

– Det finnes nok av opptak av Hef der ute, så Jared vil få tak i all informasjon han trenger, forsikrer regissøren om.