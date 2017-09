Jared Leto: Ble «blind» for rolle

Skuespilleren, kjent for ekstrem dedikasjon til rollene sine, gikk med kontaktlinser som gjorde ham blind under innspillingen av «Blade Runner 2049».

I «Blade Runner»-oppfølgeren spiller Jared Leto Niander Wallace, en androide-produsent som er blind.

Leto har tidligere gått drastisk til verks for ulike roller. Da han spilte hiv-smittet transvestitt i «Dallas Byers Club, en rolle han vant Oscar for, gikk han ned 13 kilo, og da han spilte narkoman i «Requiem for a Dream», omgikk han heroinmisbrukere og gikk ned i vekt.

For rollen som John Lennons morder Mark Chapman i filmen «Chapter 27» i 2007, gikk han derimot opp 30 kilo og pådro seg urinsyregikt.

NED I VEKT: Jared Leto som Rayon og Matthew McConaughay som Ray Woodroof i «Dallas Buyers Club». Foto: Anne Marie Fox , SF Norge

I denne runden bestemte Leto seg for at han også skulle være blind på settet, og tok i bruk spesielle kontaktlinser som ikke bare fikk øynene hans til å se ugjennomsiktige ut, men som også hindret ham i å se. Det medførte at han måtte føres rundt på settet under hele innspillingen.

Det røper skuespilleren i et intervju med Wall Street Journal, gjengitt av Entertainment Tonight.

– Hadde hørt rykter



«Blade Runner 2049»-regissør Denis Villeneuve, som ble Oscar-nominert for regien på «Arrival», forteller at han hadde hørt rykter om Jared Letos intense forberedelser:

– Vi hadde alle hørt historier om hvordan Jared forvandler seg til rollefigurene. Men det forberedte meg ikke på hva jeg hadde i vente, sier han, og fortsetter:

– Han skapte virkelig noe spesielt. Hver gang Jared kom på settet, ga det en oppsving i energi, spenning og begeistring.

SPRØ ROLLE: Leto som The Joker i «Suicide Squad», en rolle han skal ha beholdt hele innspillingen, og til og med nektet å snakke med kolleger i pausene. Foto: , SF Norge

Allerede på den første kameraprøven kom Leto som rollefiguren.

– Han kunne ikke se i det hele tatt. Han hadde en assistent som hjalp ham når han gikk – det gikk veldig sakte. Alle ble helt stille, og det ble et slags hellig øyeblikk. Alle ble fylt av ærefrykt. Det var så vakkert og sterkt – jeg ble rørt til tårer, sier regissøren.

Leto selv synes ikke blindheten i denne runden var spesielt dramatisk.

– Jeg dukket ikke så langt ned i kaninhullet denne gangen som jeg kanskje har gjort før, sier han i intervjuet.

Han forsøkte å leve som en blind person, men anså seg aldri som blind.

– Jeg er sprø, men jeg er ikke sinnssyk, sier han.

Da VG møtte skuespilleren i 2009, fortalte han om rollevalgene:

– He he, jeg er nok litt ekstrem av meg. Og blir nok trukket mot denne typen roller; jo større utfordringen er, jo bedre, sa han.

Foruten skuespillerkarrieren er Leto også kjent som vokalist i rockebandet Thirty Seconds to Mars.

Også Ryan Gosling, Harrison Ford og Robin Wright blir å se i «Blade Runner»-oppfølgeren som har norgespremiere 6. oktober.