Imdb: Norske Lisa kapret ny Hollywood-rolle

Lisa Loven Kongsli (36) skal spille side om side med Ben Affleck i superheltfilmen «Justice League».

Tidligere i år ble det kjent at Kongsli var klar som kriger i rollen som Menalippe i filmen «Wonder Woman». Nå skriver filmdatabasen imdb.com at Kongsli også spiller i «Justice League» i den samme rollefiguren.

På rollelisten er en rekke store Hollywood-profiler, som Ben Affleck, Gal Gadot, Amy Adams, Robin Wright, Henry Cavill, Jeremy Irons, Jesse Eisenberg og Amber Heard.

VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med Kongsli.

Fikk du med deg: Historisk rekord for «Batman v Superman»

PÅ ROLLELISTEN: Ben Affleck spiller Batman i superheltfilmen. Her på rød løper i forbindelse med «The Accountant» i oktober. Foto: Jean Baptiste Lacroix , AFP

Justice League er en gruppe superhelter kjent fra DC Comics' tegneserieutgivelser. Gruppens medlemssammensetning er varierende, men denne gangen skal Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman og The Flash redde verden.

Husker du? Trampeklapp for Lisa og Kristofer

I den første traileren, som ble vist i forbindelse med Comic Con i San Diego i sommer, vises et glimt av «House of Cards»-stjernen Wright, som spiller Wonder Womans tante. Wright, Connie Nielsen (Hippolyta) og Lisa Loven Kongsli (Menalippe) har ansvaret for å beskytte og løfte Wonder Woman frem, skriver The Mirror. Superheltfilmen som er regissert av Zack Snyder har norsk premiere 17. November.

Kongsli er kjent fra den prisbelønte, norsk-svenske filmen «Turist» og fra norske filmer som «Knerten», «Kompani Orheim», «Engelen» og «Fatso». Hun kommer fra Oslo og har teaterutdannelse fra Los Angeles og New York. TV-seerne husker henne også fra «Hvaler». I sommeren var hun å se på lerretet i den norske filmen «Løvekvinnen».