Hollywoods heteste flørt: Jennifer Lawrence (26) og Darren Aronofsky (48)

«Hunger Games»-stjernen fattet interesse for sin egen regissør i fjor.

Duoen har ikke snakket om hverandre, bekreftet eller avkreftet at de er i et forhold, men de to er avbildet en rekke ganger hånd i hånd på gåturer rundt i New York.

Før jul ble de også avbildet kyssende i samme by etter en romantisk middag, ifølge Daily Mail.

Nå skriver People.com, som normalt har svært god oversikt over hva som foregår i Hollywood-stjernenes privatliv, at romansen er i ferd med å ta seg ytterligere opp.

Ifølge nettstedet har de to datet siden september, da de jobbet sammen på filmen «Mother!» - hun som hovedrolleinnehaver, han som regissør.

ANERKJENT REGISSØR: Darren Aronofsky på filmfestivalen i Berlin i 2015, da han var juryleder. Foto: Axel Schmidt , AP

I tillegg til gåturene i New York har Aronofsky også dratt til Budapest for å besøke Lawrence. Hun har vært i den ungarske hovedstaden for innspillingen av «Red Sparrow», men har på sin side reist til New York og møtt Aronofsky så ofte hun kan, ifølge People.

De to forsøkte også å få unge til å stemme på Hillary Clinton i det amerikanske presidentvalget: Aronofsky dro nemlig til Duke-universitetet og lot studenter få snakke på FaceTime med Lawrence.

Slik oppsummerte en av studentene stuntet:

Jennifer Lawrence var tidligere sammen med Coldplay-vokalist Chris Martin, men de to gjorde det slutt for et par år siden. Aronofsky var tidligere sammen med skuespiller Rachel Weisz, men de to gikk fra hverandre i 2010. Weisz og Aronofsky har en ti år gammel sønn sammen.