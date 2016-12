Morten Tyldum presset Hollywood-skuespillerne Jennifer Lawrence og Chris Pratt til det ytterste under innspillingen av filmen «Passengers», forteller de til VG.

I kinoaktuelle «Passengers» blir hovedpersonene utsatt for enorme utfordringer når romskipet de er på viser seg å inneholde alvorlige feil.

Når VG møter skuespillerne Jennifer Lawrence og Chris Pratt i Berlin, avslører de at også det å spille inn filmen var en stor prøvelse. Nordmannen Morten Tyldum, som har regissert milliardbudsjett-filmen, presset de to Hollywood-yndlingene så langt at det nesten sprakk for dem.

– Han er perfeksjonist og får energien sin fra en visjon, så det er lett for ham å pushe folk. Jeg tror det er et typisk trekk regissører har, sier Lawrence til VG.

Motspiller Chris Pratt, kjent fra blant annet «Jurassic World», ga under innspillingen uttrykk for at det hadde vært noen vanskelige øyeblikk og at han var frustrert over regissør Tyldum. Til NRK sa Pratt at han var spent på å se om resultatet av filmen rettferdiggjorde prøvelsene de ble utsatt for av nordmannen.

Til VG sier Hollywood-stjernen at han er fornøyd med effekten regissørens harde hånd har gitt filmen.

– Når du står oppi det tror jeg det er naturlig at det kjennes som du har fått nok. Som skuespiller må du være åpen for å bli pushet, og det gjorde Morten virkelig for at denne filmen skulle bli til, sier Pratt og fortsetter:

– Det var dager hvor alle på filmsettet ville gå hjem, men Morten presset oss, svingte pisken og fikk oss til å ta én tagning til. Han er veldig lidenskapelig og i denne filmen ga han virkelig 100 prosent av seg selv 100 prosent av tida.



KREVDE MYE: Regissør Morten Tyldum ga 100 prosent av seg selv under innspillingen av «Passengers», og krevde det samme av skuespillerne, forteller de til VG. FOTO: Sony Pictures

– Et sjansespill

FAKTA: « Passengers» * Sciencefictionfilm regissert av norske Morten Tyldum fra Sotra. * Hovedpersonene, spilt av Hollywood-yndlingene Jennifer Lawrence og Chris Pratt, er blant passasjerene på et romskip som reiser for å starte en ny sivilisasjon på en ukjent planet. Reisen skal ta 120 år, og deltagerne fra Jorden er i «dvale» for ikke å eldres på vei dit. Problemet oppstår når de våkner opp 90 år for tidlig. * Manuset til filmen har lenge vært på Hollywoods «black list» over svært ettertraktede manus. * Filmen har Norgespremiere 25. juledag.

I filmen, som har norgespremiere 1. juledag, spiller de to hovedpersonene henholdsvis en håndverker og en skribent som er passasjerer på et romskip på vei til en ukjent planet for å starte en ny sivilisasjon. Reisen skal ta 120 år, og de mange deltagerne fra jorden er langt i «dvale» for ikke å eldres på vei dit. Problemet oppstår når de to våkner opp 90 år for tidlig. I nesten samtlige av filmens scener er Pratt og Lawrence enten helt alene eller kun de to sammen, uten noen andre biroller eller statister i bildet. Det var en spesiell opplevelse for dem begge.

– Det betyr at det er en større forpliktelse når det gjelder timeplanen, og at du tilbringer mer tid på settet enn det du ville gjort hvis det var et helt ensemble, hvor du deler opptakstiden mellom flere folk. Det var jo også et sjansespill siden jeg og Jen aldri hadde møtt hverandre før og vi skulle tilbringe 16–17 timer sammen i fire måneder. Hvis vi ikke hadde kommet overens kunne det vært et skikkelig mareritt. Heldigvis var ikke det tilfellet, sier Pratt til VG.

TETT SAMSPILL: I store deler av filmen er det kun Chris Pratt og Jennifer Lawrence i bildet. FOTO: Sony Pictures



De fire intense månedene har ikke skremt de amerikanske skuespillerne fra tanken om å samarbeide med den norske regissøren igjen.

– Ja, selvfølgelig! Svarer Lawrence på spørsmål om hun kunne tenkt seg å spille i Morten Tyldums filmer igjen.

– Hvis det rette prosjektet kommer, vil jeg gjerne jobbe med ham igjen, sier Chris Pratt til VG.