Hollywood-ikonet Doris Day er to år eldre enn hun trodde

Doris Day har bursdag i dag, og tallet er rundere enn hun selv var klar over.

Filmstjernen og sangeren blir nemlig 95 år, skriver nyhetsbyrået AP.

De har klart å grave frem en fødselsattest som beviser at Doris Day er født i 1922, ikke 1924 – som hun og verden har gått ut fra til nå.

I fjor skrev VG en artikkel om stjernen man trodde den gangen ble 92 år.

Nå er det ikke helt uvanlig at stjernene jukser med alderen, men Day – kjent fra blant annet «Pillow Talk (Kryss på linjen)» og «Move Over Darling» – forsikrer at det ikke har vært tilfelle.

– Jeg har alltid sagt at alder kun er et tall, og jeg har aldri brydd meg noe særlig om fødselsdager. Men det føles fantastisk å vite hvor gammel jeg faktisk er, sier Day in en pressemelding.

Doris Mary Ann Von Kapplehoff ble født i Ohio 3. april 1922, viser attesten, som har vært arkivert i Ohios kontor for befokningsstatistikk.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

BEVISET: Fødselsattesten. Foto: AP

Days talsperson Charley Cullen forklarer at det har vært en viss usikkerhet knyttet til hans klients alder.

– Men nå ser det ut som om vi endelig har svaret. Den historien jeg oftest har fått høre, er at Doris på ett tidspunkt som svært ung var aktuell i en rolle, og at alderen kan ha blitt fylt ut feil på audition-skjemaet. Om det stemmer, vet vi ikke, men i så fall, kan det være årsaken til at denne alderen har blitt hengende ved henne i alle disse årene, sier Cullen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

GOLDEN GLOBE: Doris Day og Clint Eastwood med hver sin pris i 1989. Day ble hedret med æresprisen det året. Foto: AP

Altså er Day og skuespiller Betty White omtrent like gamle. De to filmdivaene skal angivelig ha fleipet seg imellom om at White har to års forsprang på Day. Nå er avstanden kun drøyt to måneder – White er født 17. januar 1922.

Day startet karrieren som sanger i et storband og debuterte på filmlerretet i «Romance On the High Seas» i 1948. Deretter fulgte en rekke TV-serier. Blant sangene hun er mest berømt for, er «Whatever Will Be Will Be (Que Sera)».

De som har levd en stund, vil huske filmer «April in Paris» (1952), «Mannen som visste for meget» (1956), «Frøkens kjæledegge» (1958), «Aldri fred å få» (1960), «Flytt deg elskling» (1963) og «Spionen som visste for meget» (1966).

1976: Doris Day på en pressekonferanse. Foto: AP

Cullen sier til People at jubilanten har god helse.

– Og nå som vi vet at hun er nærmere de hundre enn vi var klar over, er jeg ikke overrasket om det blir en stor feiring om fem år, sier han.

Ønsker seg



Den levende legenden har de siste engasjert seg aller mest for dyrevern og ellers ligget lavt i terrenget. Hjertet banker sterkest for Doris Day Animal League hjemme i Carmel i California, som hun opprettet i 1978, og som redder og omplasserer dyr.

Dagen vil feires i moderate former med venner og familie. Hennes eneste bursdagsønske er angivelig at alle dyreelsker verden over laster opp bilder av dyrene sine på sosiale medier og hashtagger dem #DorisBirthdayWish og Doris Day Animal Foundation, @ddaf_org.

– Vi skal vise henne bildene på iPaden hennes, sier Days venn Bob Bashara til People.

Day har fire ekteskap bak seg – det første resulterte i sønnen Terry. Han døde i 2004. Hun ble enke etter ektemann nummer tre.

