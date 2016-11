Her er Nord-Odals Hollywood-stjerne

Du visste det kanskje ikke, men en av Hollywoods største stjerner, Russell Crowe (52), er fra Nord-Odal.

Nei, dette er ingen spøk eller nyhetstips hentet fra en falsk nyhetsside på Facebook. Det er faktisk Crowe selv som melder dette via sin Twitter-konto til sine 2, 23 millioner følgere.

«Endelig har jeg svaret på min norske familietilknytning, de var fra Nord-Odal, kom til NZ 1873», skriver Crowe på sin Twitter-konto.

Russell Crowe, som altså er født på New Zealand (NZ), har åpenbart drevet endel slektsforskning den siste tiden. Av Twitter-kontoen hans går det frem at han ikke bare har norsk blod i årene, men også svensk, italiensk, skotsk og walisisk.

Les: Russell Crowe til VG: – Robin Hood er i alles hjerter

Legger vi til at en av Crowes oldemødre var maori - altså fra urbefolkningen på New Zealand - forstår man at det er litt av en heksegryte som putrer i årene til «Gladiator»-stjernen.

Brygget er vel såpass sterkt at han nå aspirerer sterkt til en rolle i History Channel-serien «Vikings», skulle vi tro.

Ordfører i Nord-Odal, Lise Selnes, tar imot nyheten med åpne armer.

– Dette visste jeg virkelig ikke, men det er jo veldig hyggelig og gøy. Jeg har sett flere filmer med ham, og Russell Crowe har jo spilt Robin Hood, så det passer bra at han sjøl kommer fra skogene, sier Lise Selnes til VG.

Ordføreren er godt kjent med at mange nord-odølinger utvandret til New Zealand mot slutten av 1800-tallet.

– Det var armod og fattigdom her som i andre steder av landet, og de hadde vel hørt at det kunne være bedre både i Amerika og lenger unna. Det er utrolig morsomt at han sjøl har drevet slektsforskning og funnet ut av dette her, sier Selnes.

– Nå er det vel bare å invitere han til Nord-Odal?

Les også: Russell Crowe bladde opp til voldsoffer

– Ja, han skal være hjertelig velkommen hit, så skal vi virkelig vise han hvor han kommer fra!

Det er ingen smågutt som nord-odølingene nå kan trykke til sitt bryst. Russell Crowe har mottatt en rekke prestisjetunge priser gjennom karrieren, blant annen fikk han Oscar for nevnte «Galadiator» fra 2000.

Året etter vant han både Screen Actors Guild Award og Golden Globe for sin innsats i kritikerroste «A Beautiful Mind».