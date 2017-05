Hackere krever løsepenger for «Pirates»

Ifølge Deadline er FBI nå involvert etter at den nye filmen til Joachim Rønning og Espen Sandberg er tatt som «gissel» av hackere.

«Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales» fra de norske «Kon-Tiki»-regissørene har planlagt premiere neste uke, men Disney trues nå av hackere.

Ifølge Deadline krever hackerne en enorm pengesum betalt til Bitcoin for å la være å lekke filmen bit for bit.

Angivelig truer de med først å lekke fem minutter av filmen, og deretter sekvenser på 20 minutter inntil Disney betaler.

Mens Disney-sjef Bob Iger ikke har avslørt hvilken film det dreier seg om, bekreftet han mandag under et møte i New York for ABC-ansatte at hendelsen har funnet sted.

POPULÆR: Johnny Depp i Jack Sparrows karakter vinker til fans etter en dag på settet i Brisbane i Australia i fjor sommer. Foto: AFP

Ifølge Hollywood Reporter sa Iger at hackere hevder de har kuppet en Disney-film som de krever løsepenger for, og at Disney ikke har noen intensjon om å betale. Han sa også at de jobber med føderale etterforskere.

Det er Deadline som melder at deres kilder bekrefter at det dreier seg om den nye «Pirates»-filmen. Disney har flere filmer som snart har premiere, blant annet «Cars 3».

Netflix opplevde det samme for noen uker siden da en hacker som prøvde seg på pengeutpressing lekket ti episoder av den kommende sesongen av «Orange Is the New Black» på Pirate Bay da Netflix nektet å betale.

«Pirates»-franchisen har spilt inn hele 3,72 milliarder dollar, eller nær 32 milliarder kroner, siden den første filmen kom i 2003.

Det var i 2013 det ble det kjent at den norske suksessduoen hadde sikret seg drømmejobben i Hollywood, å regissere den femte «Pirates of the Caribbean»-filmen, etter å ha imponert med norske storfilmer som «Max Manus» og «Kon-Tiki».

Prosjektet støtte imidlertid på mange skjær underveis. Filmen ble utsatt på ubestemt tid da Disney ikke var fornøyd med manuset. Forsinkelse ble det også da Johnny Depp ble skadet på settet under innspillingen i 2015, og den tropiske orkanen Nathan truet også innspillingen.

