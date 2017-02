Etter 17 år gir Patrick Stewart (76) seg som professor Xavier i «X-Men»-filmserien.

Etter «Logan: The Wolverine» som har norgespremiere 17. mars, sier skuespilleren seg ferdig med rollen som mutantenes fremste forkjemper.

76-åringen annonserte avgjørelsen under en opptreden med medspiller Hugh Jackman og regissør James Mangold fredag.

– For en uke siden i Berlin satt vi tre og så på filmen. Og jeg ble så rørt av den – mye mer enn da jeg så den for første gang. Kanskje var det fordi jeg satt med disse to folkene, men på et tidspunkt tok Hugh hånden min mot slutten og jeg så at han tørket en tåre fra øyekroken, og da innså jeg at jeg akkurat hadde gjort det samme, forteller Stewart ifølge Entertainment Weekly.

KJENT STIL: Stewart, slik vi er vant til å se ham i «X-Men»-filmene. Her som professor X i «X-Men 2».

– Mens vi satt og ventet på å gå opp på scenen, innså jeg at det aldri kommer til å komme et bedre, et mer perfekt, mer sensitivt, følsom eller vakker måte å si «au revoir» til Charles Xavier på enn denne filmen. Så jeg sa til Hugh den samme kvelden: «Jeg er ferdig. Det er helt over.»

Stewart, som også er kjent for en rekke andre roller, som kaptein Jean-Luc Picard i TV-serien «Star trek: The Next Generation» i nær 200 episoder på 80- og 90-tallet.

Han var første gang å se som Xavier i «X-Men» i 2000, og har spilt den samme rollen i «X-Men 2» (2003), «X-Men: The Last Stand» (2006), «X-Men: Origins» (2009), «The Wolverine» (2013) og «X-Men: Days of Future Past» (2014) før kommende «Logan».

James McAvoy spiller den yngre utgaven av professor X i «X: First Class» (2011), «X-Men: Days of Future Past» (2014) og «X-Men: Apocalypse» (2016).

Stewart hadde sine første TV-roller tidlig på 60-tallet, og spilte også i Trevor Nunns «Hedda»-filmversjon i 1975. Han har vært nominert til tre Golden Globe-priser, i 1999, 2005 og 2016 – for rollen i TV-serien «Blunt Talk». Han er i gang med stemmelegging av den animerte filmen «The Emoji Movie», som kommer i høst.