«Gilbert Grape»-mamma døde brått

Leonardo DiCaprio er i sorg over Darlene Cates' bortgang. Hun sovnet inn søndag – 69 år gammel.

«Darlene var den beste skuespiller-mammaen jeg noensinne har spilt mot», skriver DiCaprio på Facebook.

Cates døde brått, melder datteren Sheri Cates i en kunngjøring, også hun på Facebook:

«Det føles bittersøtt å måtte dele nyheten om at våre høyt verdsatte kone, mor og Gaga, Darlene Guthrie Cates, ble kalt Hjem, for så vidt uventet, men fredfullt i søvne, søndag morgen, 26. mars. Vi finner trøst i at hun ikke har smerter lenger, men er i armene til vår himmelske Far, og kun løsriver seg derfra for å danse med vår frelser, Jesus. Danse var noe hun elsket å gjøre «i gode gamle dager»».

Skuespilleren var særlig kjent for 1993-klassikeren «Hva er det med Gilbert Grape», hvor hun spilte moren til Johnny Depps og DiCaprios rollefigurer. Regissør var svenske Lasse Hallström.

DiCapro skriver i minneordene at det var et privilegium å jobbe med henne.

«Hennes elskelige personlighet og utrolige talent vil leve videre i minnene til alle som kjente henne, og alle som elsket jobben hun gjorde. Jeg tenker på og ber for familien hennes i denne tunge tiden», skriver Hollywood-stjernen.

Cates spilte også i TV-serien «En engel iblant oss», i tillegg til flere biroller på film og TV.

I «Gilbert Grape»-filmen spilte hun rollefiguren Bonnie, som hadde store likhetstrekk med hennes eget liv. Kroppsvekten var så høy at den førte til at hun ikke kunne forlate huset. Også privat var det situasjonen for skuespilleren i perioder, noe hun snakket om i flere intervjuer.

Hun har hele livet slitt med store helseplager. Cates etterlater seg ektemann, tre voksne barn og flere barnebarn.

