Filmnettsted: Joachim Rønning klar  for superhelt-prinsesser

Ifølge et amerikansk filmnettsted er Joachim Rønning knyttet til et filmprosjekt der Disney-prinsesser opptrer som «Avengers»-aktige superhelter.

Det er Tracking Board som hevder at det nå er et filmmanus i omløp i Hollywood som ønsker å vise eventyrprinsesser som «Avengers»-liknende superhelter.

Leste du: Ny Hollywood-film for Rønning

Manuset skal være skrevet av Nir Paniry og Lawrence Grey er angivelig produsent på prosjektet. Tracking Board, også sitert av Teen Vogue, skriver også at norske Joachim Rønning er knyttet til prosjektet som regissør.

Nå er prosjektet i fasen der det er sendt ut til flere ulike filmstudioer for å se om noen ønsker å kjøpe det og sette det ut i live.

Angivelig er Rønning bare knytet til pakkeavtalen om Disney ønsker å kuppe prosjektet, som har arbeidstittelen «Princesses», eller «Prinsesser» på norsk.

Husker du: «Kon-Tiki»-regissørene: – Ja, vi skal lage den nye «Pirates of the Caribbean»-filmen

MÅL: Angivelig skal eventyrprinsessen hamle opp som handlingskraftige Avengers. Her Hawkeye, Captain America og Black Widow i «Avengers». Foto: , The Walt Disney Company Nordic

Det vites ikke hvilke eventyrprinsesser som figurerer i manuset, men flere av de mest populære de siste årene, som Elsa i «Frost» og Vaiana i filmen ved samme navn, eies av Disney siden det er deres figurer. Andre, som Snøhvit og Askepott, eies bare i sin spesifikke Disney-form og ikke i den opprinnelige eventyrversjonen.

Flere filmer på gang



Rønning er ikke ukjent for Disney, siden de produserer «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales» der han har regi sammen med Espen Sandberg. Filmen har planlagt norgespremiere 24. mai.

Mer om «Pirates»: Må ta tvungen pause i to uker

Det er ikke lenge siden Deadline hevdet Rønning var knyttet til den kommende bibelske storfilmen «Methuselah» med Tom Cruise på laget. Men den er fortsatt på manusstadiet.

Regissøren har også en opsjonsavtale med filmstudioet Paramount om å skrive og regissere sci fi-filmen «Origin».

Espen Sandberg og Joachim Rønning er kjent for «Kon Tiki» og «Max Manus». De har også regissert første seong av Netflix-serien «Marco Polo».

Den femte «Pirates»-filmen startet innspilling i Australia i februar 2015. Hovedrolleinnehaver Johnny Depp har skapt overskrifter både der og ellers i verden siden den gang.

Så langt har Rønning ikke kommentert påstandene om prinsesse-prosjektet.

Les mer: Johnny Depp ilagt besøksforbud.