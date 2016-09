«Fifty Shades»-trailer slo «Stars Wars» – satte verdensrekord

Erotiske «Fifty Shades Darker» er blitt sett 114 millioner ganger på kun 24 timer.

Dermed må fjorårsfilmen «Star Wars: The Force Awakens» med sine 112 millioner visninger i løpet av ett døgn, se seg knust.

Filmmagasinet The Hollywood Reporter skriver at det svimlende tallet gjelder globalt og for alle plattformer, YouTube, Facebook og alle andre sosiale medier. Se den på VGTV øverst i artikkelen.

39.4 millioner av visningen er fra USA, mens flesteparten er fra resten av verden.

Da traileren til «Fifty Shades of Grey» ble lansert i 2014 ble den på under en uke årets mest sette trailer – da med 100 millioner visninger. Nå har oppfølgeren altså sikret seg mer enn det på bare det første døgnet.

«Fifty Shades Darker»-traileren ble sluppet onsdag denne uken og viser glimt fra hva publikum kan vente seg av den andre filmen i rekken om Christian Grey og Anastasia Steele.

Men selv om fansen tydeligvis er svært så ivrig på de nylanserte smakebitene, må de vente lenge før de får se filmen i sin helhet. Først på valentinsdagen neste år, 14. februar, får den nye «Fifty Shades»-filmen kinopremiere.

Jamie Dornan (33) og Dakota Johnson (26) spiller hovedrollene i filmserien, som baserer seg på de tre romanene til britiske E.L. James.

