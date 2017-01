Et besøk i Budapest under innspillingen av «Hercules» i 2013 satte fart på Kalle Hennies (41) skuespillerkarriere. Nå er han aktuell i Hollywood-film.

Kalle Hennie har alltid vært lidenskapelig opptatt av film. Ikke en sjanger er blitt glemt – han har sett alt han kommer over. At han i starten av 40-årene skulle bli skuespiller som sin fetter Aksel Hennie, og få sin første Hollywood-rolle i «King Arthur: Legend of The Sword», var det imidlertid ingen som så komme.

– Den følelsen var syk. Helt ubeskrivelig. Guy Ritchie er en av mine favorittregissører, så det var helt fantastisk å få den jobben, sier Hennie.

Produksjonen brukte en uke på å bestemme seg for hvem som skulle få rollen som nestkommanderende viking i Richies neste storfilm der blant annet Mikael Persbrandt, Jude Law og Charlie Hunnam står på rollelisten.

– Kvelden før jeg fikk klarsignalet satt jeg hos Aksel med nervøsiteten min. Han hjalp meg med den første prøvefilmingen og støttet meg. Jeg var helt utafor, men morgenen etter ringte agenten min og sa: «Da drar vi til London!». Jeg hadde en seiersdans i stuen til Aksel. Hele den dagen var surrealistisk.

Da Hennie ankom filmsettet i London, var han veldig spent på hvordan det ville bli å jobbe tett med anerkjente skuespillere.

– Jeg skulle jobbe med folk som regnes som solide bautaer i internasjonal filmbransje. Jeg følte et press. Jeg kunne ikke svikte et av mine største idoler etter å ha fått tillit. Da jeg fikk på meg kostymet og ble det alternative mennesket jeg skulle være, klarte jeg å finne ro. Og da jeg kom på filmsettet ble jeg møtt av en haug av hyggelig folk, og alt føltes helt naturlig. Det var en kjempelærerik prosess over to innspillingsdager.

Fra spøk til alvor



Rollen er imidlertid ikke den første muligheten Hennie får til å vise seg frem på filmlerretet. 41-åringens skuespillerkarriere fikk grobunn etter besøket hos sin mer kjente fetter under innspillingen av «Hercules» i Budapest i 2013.

– En av produsentene begynte å tulle med at jeg hadde passet godt til en rolle. Jeg la ikke skjul på at jeg ble giret, og var tydelig på at jeg var med. «Bare si når og hvor, så møter jeg opp», sa jeg.

PÅ BESØK: Kalle Hennie har alltid latt seg fascinere av film og filmproduksjon. Her sammen med Aksel Hennie og «Hercules»-regissør Brett Ratner. Foto: PRIVAT

Fem uker etter at Hennie kom hjem fra Budapest er han på ferie i Danmark med kona og tre barn. Mens han er på stranden, får han en telefon fra utlandet.

– «Hei, kan du være på plass her i morgen? Vi har en rolle til deg». Det var en av assistentene til produsenten jeg ble kjent med. Jeg var helt sikker på at noen tullet med meg. Aksel finner på så mye dritt, så jeg var ganske sikker på at han sto bak det, sier Hennie.

Fem dager senere, etter å ha klarert med kona, befant han seg i Budapest. Der ble han utstyrt med et vikingkostyme og satt i en godt synlig statistrolle som en av krigerne.

– Jeg var på jobb i fire uker, men jeg ble klipt bort. Selv om jeg ikke er synlig i filmen, er «Hercules» helt klart den filmopplevelsen jeg har hatt mest glede av så langt. Uten den hadde jeg nok ikke fått fyr på skuespillerkarrieren min. Den ekstremt positive opplevelsen var bra for meg.

Hardtarbeidende



I årene som har gått har Hennie dukket opp i «Julekongen», «Wendyeffekten» og «Det tredje øyet». Nå satser han alt, og i ryggen har han Martin Braathen, agenten til Aksel Hennie fra Hobbart & Hobbart.

– Uten Aksel hadde jeg aldri jobbet med film i dag. Jeg kan takke ham på alle mulige måter, men jeg står på egne bein. Det må jeg. Aksel sier til meg at jeg må skjønne hvor heldig jeg er, og det gjør jeg. Men mye vil ha mer. Jeg er ikke grådig, men jeg føler jeg har én sjanse. Mitt utseende er ferskvare, og jeg kan ikke slappe av nå.

Aksel Hennie har tro på fetteren, som har bakgrunn som eiendomsinvestor og scenesnekker. Han mener Kalle har et uttrykk og et utseende som svært få andre skuespillere kan matche. Både i Norge og internasjonalt.

STATIST: Kalle Hennie tilbrakte fire uker i Budapest som statist i «Hercules». To år senere fikk han sin første Hollywood-rolle. – Utseende mitt er nok det først folk legger merke til, sier Hennie som måler 194 cm og veier 120 kilo. Foto: PRIVAT

– Det er helt naturlig å hjelpe de man har rundt seg. Når det er sagt er dette en drøm Kalle satser på på egen hånd, og som man kun får oppfylt hvis man jobber steinhardt og leverer selv. Kalle har alltid vært enormt filminteressert og har hatt meninger om det meste jeg har gjort, så sånn sett er det vel riktig å si at vi hjelper hverandre.

– Hva mener du skal til for å lykkes som skuespiller uten utdannelse i dag – er det blitt enklere enn før?

– Det finnes ingen fasit på veien til å bli skuespiller, og alle må finne sin vei. Kalle velger å følge en drøm sent i livet, og da kan det jo være andre ting som står i veien for skuespillerutdannelse enn lyst eller arbeidsvilje. Jeg tror hverken det er enklere enn før å arbeide eller å «lykkes» som skuespiller. At verden er blitt mindre gir muligheter for arbeid internasjonalt, men jeg tror det heller er vanskeligere å slå igjennom i og med at det er flere om beinet. Det Kalle har fått til er en aldri så liten kraftprestasjon.

Når VG spør Kalle Hennie om han føler han har gått en slags bakvei via fetteren, er han snar med å svare:

– Det kan hende jeg har kommet inn i det her på en enkel måte, men alle får jo hjelp til å gjøre ting. Når alt kommer til alt, er det jo jeg som gjør jobben. En av verdens beste regissører har faktisk sett min prøvefilming og sagt at han kan stå inne for det han ser og at han kan bruke meg i filmen sin. Da har jeg gjort en god jobb. Jeg har aldri fått noe servert. Heldig: «ja». Hardtarbeidende: «ja».