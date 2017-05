Emmy Rossum har giftet seg

Hollywood-stjernen Emmy Rossum (30) ga sitt ja til regissør Sam Esmail (39) i New York.

Paret, som har vært forlovet siden sommeren 2015, giftet seg i den 150 år gamle Central-synagogen i New York søndag.

Rossum var iført en enkel, klassisk brudekjole signert designeren Carolina Herrera. Brudebuketten besto av liljekonvaller. Brudgommen hadde på seg mørk dress.

En rekke celebriteter overvar begivenheten, melder People. Blant dem var skuespillerne Robert Downey Jr., Hilary Swank, William H. Macy, Christian Slater og Rami Malek.

Etter vielsen samlet de om lag 100 gjestene seg til fest på Guggenheim Museum

Rossum postet mandag kveld norsk tid et bilde på Instagram, som viser henne og ektefellen under vielsen. Synagogen var pyntet med massive hvite blomsterdekorasjoner, både inne og utenfor.

I februar fortalte Rossum til E! News at hun ikke var så opptatt av rammen rundt bryllupet:

– Jeg bryr meg egentlig ikke om hvordan kjolen ser ut – eller tallerkenene. Heller ikke om hvordan invitasjonene ser ut. Det eneste som er veldig viktig for meg, er at vi får giftet oss og holdt en eller annen slags fest.

Rossum, kjent fra filmer som «The Day After Tomorrow» og «Phantom of The Opera», har et ekteskap bak seg. Hun brøt med musikkprodusent-ektemannen Justin Siegel i 2009 etter bare halvannet år. Ekteskapet er det første for Esmail – regissøren bak TV-serien «Mr. Robot».

Paret møttes i 2014 da han regisserte henne i filmen «Comet».

Carolina Herrera har også postet et bilde på, som viser bruden før vielsen: