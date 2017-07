Emma Stone avslører at mannlige medskuespillere har godtatt lønnskutt for likestilling

Skuespilleren sier kollegaene har tatt lønnskuttet fordi de mener det er riktig og rettferdig at de har lik lønn.

Emma Stone, kjent fra blant annet «La La Land», åpner opp i et stort intervju med magasinet Out om lønnsforskjellene i Hollywood.

– Så langt i min karriere har mine mannlige medskuespillere måttet tåle lønnskutt for at jeg skal få like mye lønn som dem. Det er noe de har gjort for meg fordi de føler at det er riktig og rettferdig, forteller hun ifølge Huffington Post.

– Noe vi ikke nødvendigvis snakker nok om, er at for å få lik lønn så krever det at noen mennesker uselvisk sier: «Det er rettferdig». Hvis min mannlige kollega, som har mer i lønn enn meg men mener vi er likeverdige, tar et lønnskutt slik at vi kan stå likt i lønn også, så forandrer det mitt ståsted i fremtiden og mitt liv. Det er Billie Jean's femninsme og jeg elsker det, legger skuespilleren til.

Hun har akkurat blitt ferdig med å spille inn filmen «Battle of the sexes», hvor hun nettopp har rollen som Billie Jean King.

Det er ikke første gangen Stone åpner opp om likestilling i Hollywood. I desember fortalte hun at hennes improviserte skøyerstreker på filmsett bragte latter, men at hun likevel ikke alltid fikk fremføre vitsene, som i stedet ble gitt til mannlige motspillere. Da nølte hun med å gjøre det til en sak om kvinner.

– Men det har vært situasjoner hvor jeg har improvisert, de har ledd av vitsene og gitt dem til de mannlige rollene. Gitt bort vitsen min, sa hun.