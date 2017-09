«Eksorsisten»-regissør filmet «ekte» eksorsisme

William Friedkin regisserte ikoniske «Eksorsisten» i 1973. Nå har han laget dokumentar om en katolsk prest som utfører eksorsismer daglig.

Dokumentarfilmen «The Devil and Father Amorth» vises på filmfestivalen i Venezia denne uken. Den er regissert av William Friedkin (82), som foruten «Brennpunkt New York» (1971) er mest kjent for skrekkfilmen «Eksorsisten» fra 1973.

Amerikaneren trodde på ritualets kraft, men hadde aldri sett en eksorsisme utført da han lagde skrekkfilmen. Rundt 40 år senere, filmet han en eksorsime.

– Det var skremmende. Jeg gikk fra å være redd for hva som kunne skje, til å føle mye empati med kvinnens smerte og lidelse, som kommer tydelig fram i filmen, forteller Friedkin til Variety.

FRA FIKSJON TIL DOKUMENTAR: William Friedkin på Deauville American Film Festival i Frankrike i 1997. Foto: Mychele Daniau , AFP

Regissøren kjente til Fader Amorths bøker, og visste at den katolske presten var positivt innstilt til «Eksorsisten». Da han var i Italia for et års tid siden, fikk han arrangert et møte med presten i Roma.

– Ideen bare slo ned i hodet mitt. Jeg tror det var bestemt av forsynet. En indre stemme sa til meg: «Jeg lurer på om jeg kan få møtt fader Amorth», sier han.

Ganske snart etter å ha møtt pateren, fikk Friedkin være til stede under en eksorsisme og filme det som foregikk.

– Jeg var sjokkert over at jeg fikk tilgang. Jeg visste hvor travel han var. Han utførte eksorsismer hele dagen, hver dag helt til han ble innlagt på sykehus og deretter døde, forteller Friedkin.

Fader Amorth døde i september 2016.

FILMFADER: Max von Sydow som djevleutdriveren Father Merrin som forsøker å hjelpe Regan (Linda Blair) i «Eksorsisten». Foto: Warner Bros

– Jeg tror jeg møtte ham på et tidspunkt der han ønsket at folk skulle bli oppmerksomme på hans arbeid, fordi han ønsket at Vatikanet skulle utdanne flere eksorsister. Han trodde jeg hadde høy nok status til å få formidlet historien til et publikum gjennom film.

Regissøren var alene med pateren og kvinnen da eksorsismen ble spilt inn.

– Jeg hadde ikke noe crew og ingen lys. Jeg brukte et Sony-stillbildekamera som filmet HD-video. Kameraet gikk og jeg befant meg kanskje en halvmeter fra dem, beskriver regissøren.

Eksorsismen han filmet var kvinnens niende. Ifølge Variety gjennomgikk hun én i måneden.

FAMILIELIV: Linda Blair som Regan og Ellen Burstyn som moren hennes. Foto: Warner Bros

Hjemme i USA har han konsultert med flere forskere for å spørre dem om seansen han filmet.

– Jeg konsulterte med nevrologer, hjernekirurger, noen av de beste i USA. Hjernekirurgene ante ikke hva kvinnen led av, og ingen av dem ville anbefale operasjon. De tror at alt kommer fra hjernen, men - som de sier i filmen, har de aldri sett noe lignende disse symptomene. Psykiaterne forklarte alle at psykiatri nå anerkjenner demonisk besettelse. Det kalles «dissociative identity disorder/demonic possession», og om en pasient kommer og sier at de er besatt av en demon eller en djevel, avviser de dem ikke. De foretar den psykiatriske behandlingen de mener er nødvendig, inkludert medisinering. Og de tilkaller en eksorsist, sier Friedkin.