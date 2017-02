Dropper president etter Polanski-kontrovers

Regissør Roman Polanski trakk seg som ærespresident for den franske Oscar-utdelingen etter protester. Nå dropper komiteen hele stillingen.

Hollywood har Oscar, vi har Amanda, og i Frankrike har de César-priser som hyller filmbransjen. I år deles de ut dagen før Oscar-showet i Los Angeles, og Roman Polanski (83) var mannen som var invitert til å lede prisseremonien, men forrige uke ble det klart at regissøren trakk seg.

– For ikke å forstyrre César-seremonien, som bør handle om film og ikke om hvem som velges til å presidere over den, har Roman Polanski bestemt seg for å takke nei til invitasjonen, sa Polanski-advokat Hervé Temime i en uttalelse gjengitt i New York Times.

Regissøren har vært omgitt av kontrovers siden han i 1977 erklærte seg skyldig i seksuell omgang med en 13 år gammel jente, og deretter forlot USA mens han ventet på domsavsigelse. Han har vært ettersøkt i USA siden 1978.

Da det ble klart at han var utsett som ærespresident for årets César-priser, førte det til protester fra flere feministgrupper og politikere som oppfordret til boikott. Frankrikes familie- og likestillingsminister, Laurence Rossignol, kalte avgjørelsen «overraskende og sjokkerende».

Lørdag, under den årlige lunsjen for de César-nominerte i Paris, ble det klart at César-komiteen ikke vil erstatte Polanski.

– Akademi-rådet har avgjort at det ikke vil være noen president. Vi har ikke tilbudt stillingen til noen, sa akademi-president Alain Terzian under lunsjen, ifølge Hollywood Reporter.

Terzian skal ha sagt at komiteen valgte å la stillingen stå åpen etter «tumultene» i kjølvannet av Polanski-invitasjonen.

– Vi går ut i fra at dere har fått med dere opprøret, sa han.

USA har forsøkt å få Polanski utlevert flere ganger, men senest i desember avslo høyesterett i Polen et utleveringskrav for Polanski. Regissøren har dobbelt statsborgerskap: fransk og polsk.

I 2009 ble Polanski arrestert i Sveits som følge av arrestordren fra USA, men etter en stund i fengsel ble han flyttet til en luksushytte der han hadde husarrest i påvente av en eventuell utlevering. I juli 2010 avviste sveisiske myndigheter kravet, og slapp regissøren fri.

Det kom også protester da Roman Polanski ble valgt til jurypresident for filmfestivalen i Cannes i 1991.

Polanski er kjent for filmer som «Rosemary’s Baby» (1968), «Chinatown» (1974) og «Pianisten» (2002). I 2003 vant han Oscar for «Pianisten», men var selvsagt ikke til stede under seremonien og prisutdeler Harrison Ford mottok prisen på hans vegne.

Både Marion Cotillard og Isabelle Huppert er blant de nominerte under César-utdelingen 24. februar.