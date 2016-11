Drømmekvinnen Bo Derek er 60 år

Bo Derek het Mary i sine første leveår, og moren var stylist for en av datidens største skjønnhetssymboler.

I dag, søndag 20. november, er det nøyaktig 60 år siden stjernen ble født i Long Beach i California – og som 23 år senere skulle trollbinde kinopublikum i «Drømmekvinnen 10» (1979).

Hvordan dagen skal feires, er ikke kjent, men det er verdt å ta et tilbakeblikk på livet til kvinnen som betraktes som et av tidenes største sexsymboler.

De lange, blonde lokkene har hun beholdt, men flettene er et for lengst tilbakelagt kapittel. Men Derek er opptatt av å holde seg i form. Så sent som i forrige måned svømte hun maraton i Hellas.

Bildene av den spreke 60-åringen ble viet god plass i britiske Daily Mail.

Svømming og ridning er Dereks yndlingssysler. Faren jobbet i et stort seilbåtfirma, så hun er vokst opp med ferier på havet. Det var også som joggende sexsymbol på stranden med fletter i håret at hun slo gjennom og ble Hollywood-stjerne over natten.

– Jeg trengte aldri all beundringen, men jeg elsket jobben min. Det gjør jeg fortsatt, uttalte Derek til CBS i fjor.

Får gå i fred

En av fordelene med å bli eldre, er at fansen ikke lenger er av det hysteriske slaget. For Derek, som elsker å reise, er det en befrielse ikke å bli stoppet av fremmede overalt hvor går.

– Jeg reiser mye. Nå kan jeg bevege meg på en flyplass uten at det blir kaotiske tilstander. Jeg kan til og med reise alene. Samtidig, dersom jeg havner i trøbbel av noe slag, finner jeg alltid en eller annen i reisefølget på min alder som trolig kjenner meg igjen, sier Derek i et ferskt intervju med bladet Interview.

Byttet navn



Derek het opprinnelig Mary Cathleen Collins, men hun mislikte navnet så sterkt at hun tidlig i 20-årene diktet opp et hun mente passet bedre. Etternavnet har hun fra sin avdøde ektemann, den 30 år eldre skuespilleren og filmskaperen John Derek.

At hun havnet i showbiz, var ingen tilfeldighet. Da Mary – eller Bo – var tenåring, jobbet nemlig moren Norma Collins som stylist og frisør for den svenskefødte Hollywood-stjernen Ann-Margret. Det var gjennom Ann-Margret at ungjenta ble oppdaget – og derfra var veien kort til skandaleromansen som gjorde henne til superstjerne.

Kapret gift mann



John Derek var allerede gift med «Dynastiet»-stjernen Linda Evans da han møtte Bo på en filminnspilling i 1972 og forelsket seg. Det gjorde ikke saken bedre at Bo bare var 16 år. Da de ett år senere sto frem som et par, og John Derek forlot sin kone, var det til høylytte protester fra omgivelsene.

– Mamma ble hysterisk. Hun klikket fullstendig. Men når du er 17 år, så tror du at du vet alt. Selv om John var 46 år, var han også i en modningsprosess, har Derek forklart.

Paret gjorde imidlertid alle dystre spådommer til skamme og holdt sammen helt til han døde av hjerteinfarkt i 1998. Da hadde vært gift i 22 år. De fikk aldri barn sammen.

– Hverken John eller jeg hadde trodd at ekteskapet vårt skulle vare. Men jeg elsket ham, og han elsket meg.

Tidligere i år innrømmet Derek imidlertid overfor Interview at hun har hatt samvittighetskvaler overfor Evans.

– Hun var en jeg beundret og satte svært høyt. Linda var alltid så snill mot meg. Så skjedde alt dette, og jeg må ta en stor del av skylden for all smerten hun gikk gjennom.

Utseendepress



Evigunge Derek hevder at hun aldri har fått utført kirurgiske inngrep for å bevare fasaden. Men hun føler på alderdommen. Hun kjenner også på forventningspresset rundt skjønnhetsstempelet hun har levd med i snart 40 år.

– Det er vanskelig å bli eldre. Virkelig tøft. Bette Davis hadde rett da hun sa at aldring ikke er for pyser, uttalte Derek i CBS-intervjuet.

– På den ene siden får jeg ros fordi jeg aldri har fått en ansiktsløftning, mens andre sier «Gud, hvorfor gjør hun ikke noe?». Så man blir splittet. Jeg må bare sørge for å være travel, dyrke andre interesser og ikke tenke for mye på det.

Men selv om Bo Derek ble sexsymbol og superstjerne, ble hun ingen stor Hollywood-stjerne. I stedet valgte Bo i årene som fulgte å figurere som dristig trekkplaster og være medprodusent i ektemannens mindre suksessrike filmer, deriblant «Bolero». Det har hun aldri angret på.

– Jeg ble ikke stjerne, og jeg vant ingen priser, men jeg hadde det så moro. Jeg trengte aldri all beundringen. Men jeg elsket jobben min, og det gjør jeg fortsatt, har stjernen forklart.

Derek har opp gjennom årene vært å se i gjesteroller på TV og i filmer, deriblant «CSI: Miami» og «Sharknado». Hun har også en rolle i den kommende filmen «5 Weddings».

Kjendiskjæreste



60-åringen bor på en stor ranch i California med skuespillerkjæresten gjennom de siste 15 årene, John Corbett (55), kjent fra blant annet rollen som Aydan i «Sex og singelliv». De møttes fire år etter at Derek var blitt enke.

Derek er for øvrig dyreverner på sin hals og bruker mye tid på veldedighetsarbeid.

– Akkurat nå bare flyter jeg. Jeg har ikke noe eventyr på gang, men noe dukker sikkert opp, sier hun til Interview.