Donald Trump slår tilbake mot Meryl Streep etter Golden Globe-tale

Meryl Streep kritiserte den kommende presidenten for å bidra til mobbing under prisutdelingen. Det tok ikke lang tid før Trump svarte.

Hollywood-legenden Meryl Streep mottok hedersprisen Cecil B. DeMille-prisen under Golden Globe i natt, og brukte deler av talen sin på å kritisere Donald Trump. Hun tok tak i episoden da Donald Trump tilsynelatende hetset en handikappet reporter fra New York Times høsten 2015.

- Når de med makt bruker posisjonen sin til å mobbe andre, da har vi alle tapt, sa hun blant annet i talen sin.



Nå har den kommende presidenten allerede svart. Ikke via Twitter som han pleier, men i et kort telefonintervju med New York Times.

Avisen referer til samtalen med Trump, som ikke skal ha sett showet.

Han kaller Meryl Streep en «Hillary-elsker», og at han ikke er overrasket over motstanden fra «liberale filmfolk».

HEDRET: Meryl Streep med Cecil B. DeMille-prisen som hun fikk under nattens Golden Globe-utdeling. Foto: Robyn Beck , AFP

Trump nekter plent i intervjuet med New York Times for at han skal ha hetset reporteren.



– Jeg mobbet ingen. Jeg stilte bare spørsmål ved en journalist som hadde fått kalde føtter fordi han endret sin opprinnelige historie, sier Trump med referanse til en sak Kovaleski skrev etter 11.september-angrepet i 2001.



– Folk sier jeg gjorde narr av journalistens handikap, som om Streep og andre tror de kan lese tankene mine. Jeg gjorde ikke noe slik. Og husk, Meryl Streep introduserte Hillary Clinton på partimøtet hennes.



Meryl Streep var bare én av mange som brukte nattens anledning til å sparke mot Donald Trump. Hele showet startet med at programleder Jimmy Fallon fleipet med den kommende presidenten, og i flere takketaler fra scenen ble det gjort poenger på Trumps bekostning.

Fallon sammenlignet Trump med den onde kong Joffrey i «Game of Thrones».

– Hvordan ville ting sett ut om kong Joffrey levde? Vel, det finner vi ut om tolv dager, sa Fallon.