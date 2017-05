Dødsårsak for «Deadwood»- og «Sin City»-stjernen Powers Boothe er klar

Skurkerolle-spesialisten døde som følge av kreft.

Skuespillerveteranen Powers Boothe døde i sitt hjem 14. mai, 68 år gammel.

Nå har TMZ offentliggjort dødsårsaken, etter å ha fått tilgang til hollywoodstjernens dødsattest.

De skriver at han døde av et hjerteinfarkt, angivelig som en følge av kreftsykdom Boothe hadde kjempet mot i minst et halvt års tid.

Boothe hadde kreft i bukspyttkjertelen.

Han døde mens han sov, i sitt hjem i Los Angeles. Han etterlot seg kone og to barn.

Skuespilleren ble gravlagt i Texas, hvor han kom fra. Seremonien var kun for Boothes nærmeste.