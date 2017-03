Disney anklaget for å ha stjålet Oscar-vinnende film

Disney saksøkes nå av manusforfatter Gary Goldman for å ha knabbet ideen til animasjonsfilmen «Zootropolis».

Det er filmmagasinet Variety som avslører at Goldman tirsdag inngikk søksmål mot animasjonsfilmgiganten.

Manusforfatteren hevder at Disney har tatt hans karakterer-design, temaer, dialogpassasjer og selve navnet «Zootopia» (originaltittelen, filmen heter «Zootropolis» på norsk) fra et prosjekt han utviklet i 2000. Han hevder han la fram prosjektet for Disney-sjefer både i 2000 og i 2009, men fikk avslag.

Ifølge Variety anklager Goldman også Disney for å ha en lang historie med å stjele ideer fra andre, hvor «Zootropolis» bare er det siste eksempelet i rekken.

– Selv om The Walt Disney Company vokter egne opphavsrettigheter strengt, har selskapet utviklet en kultur som ikke bare aksepterer uautorisert kopiering av andres originalmateriale, med som oppfordrer til det, skriver manusforfatteren i anklagen.

En talsperson for Disney avviser påstandene blankt:

– Goldmans søksmål er fullt av åpenbart feilaktige påstander. Det er et prinsippløst forsøk på å gjøre krav på en suksessfilm han ikke skapte, og vi vil legge stor innsats i å forklare det i retten.

HEVDES Å VÆRE KOPIERT: Politi-haren Judy Hopps (her med reven Nick Wilde) er blant rollefigurene Goldman mener Disney har kopiert fra hans idé. Foto: , The Walt Disney Company Nordic

Gary Goldman er ingen nybegynner i Hollywood. Han skrev manuset til «Big Trouble in Little China» (1986), «Navy Seals» (1990) og «Total Recall» (1990). Han var involvert i manusrevisjoner på «Basic Instinct» (1992) og var produsent på «Minority Report» (2002).

Han hevder at han registrerte et utkast til en live-action-film kalt «Looney» hos Writers Guild of America i august 2000, og at det var ment å være første film i en «Zootropolis»-franchise som også inkluderte en animasjonsfilm med tittelen «Zootropolis». Goldman hyret også en animatør til å tegne karakterskisser, og han hevder disse også ligner veldig på Disneys rolleregister i «Zootropolis».

Manusfofatteren mener også at hans karakter Mimi ligner på Bunny, kaninkonstabelen i «Zootropolis», og at hans hyene Roscoe ligner på reven Nick i Disneys film. Han mener også at nesten hele plottet er kopiert og at Disney har stålet passasjer med dialog.

I Goldmans prosjekt sier en karakter: «Om du vil være en elefant, kan du være en elefant». I Disneys versjon sier en rollefigur: «Vil du bli en elefant når du blir stor, så bli en elefant. For dette er Zootropolis og hvem som helst kan bli hva som helst».

«Zootropolis» vant Oscar for Beste animasjonsfilm tidligere i år. Regissør Byron Howard har tidligere sagt i intervjuer at ideen til filmen kom i 2010, da han og hans makker på «To på rømmen» (2010), Nathan Greno, «pitchet» flere ulike ideer om snakkende dyr til animasjonssjef John Lasseter i Disney-

Regissøren har også fortalt Slashfilm at «Zootropolis» startet som en spionfilm med en James Bond-lignende hare, men så utviklet seg til en detektivhistorie med en hare og en rev i sentrum.