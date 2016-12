Debbie Reynolds’ utrolige liv

Hverken manglende danseferdigheter, skandale med Elizabeth Taylor eller økonomisk trøbbel hindret Debbie Reynolds i å jobbe i Hollywood i nær 60 år som sanger, danser og skuespiller.

Hollywoodlegenden Debbie Reynolds døde onsdag, 84 år gammel, dagen etter at datteren Carrie Fisher (60) døde.

Skuespillerkarrieren startet i tenårene for Debbie, som før det het Mary Frances Reynolds. Familien flyttet fra El Paso i Texas til Burbanks utenfor Los Angeles da hun var liten, et område som den dag i dag er kjent for sine mange filmstudioer.

Det var da hun var 16 år og gikk på videregående skole i Burbanks at Mary Frances vant «Miss Burbanks»-missekonkurransen som gjorde at to talentspeidere oppdaget henne og ga henne en kontrakt med Warner Bros. Det skal ha vært Warner-sjef Jack Warner som ga henne et nytt fornavn – ifølge Texas Monthly fordi «Debbie er et søtt navn for en jente».

Reynolds ble Golden Globe-nominert som beste nykommer for sin tredje filmrolle – i «Three Little Words» i 1950, der hun spilte mot Fred Astaire.

Deretter fikk MGM-sjef Louis B. Mayer øynene opp for henne og rekrutterte henne til «Singin’ in the Rain» mot Gene Kelly. Da var Debbie 19 år og hadde vært fan av stjerner som Fred Astaire og Kelly hele livet.

Danset til føttene blødde



Reynolds har fortalt People om starten i Hollywoods studiosystem:

– Men jeg kan ikke danse, protesterte hun. – Det kommer du til å gjøre, svarte Louis B. Mayer.

Hun trente intensivt med Kelly og danseinstruktører 10-12 timer daglig i fem måneder for rollen - ifølge People til føttene blødde. Og innsatsen ga avkastning: Rollen som Kathy Selden i «Singin’ in the Rain» (1952) satte henne for alvor på kartet.

Ved siden av skuespillet, jobbet Reynolds også som vertinne på celebre fester. I 2011 fortalte hun People om en spesielt minneverdig fest hvor Bette Davis, Jimmy Stewart og Groucho Marx var blant gjestene. Marx gikk med en T-skjorte med sitt eget ansikt på, Lana Turner og Ricardo Montalban danset tango, mens Broadway-stjernene Ann Miller og Gower Champion hoppet fra taket og ned i svømmebassenget.

Gjennom en rekke musikalroller på 50-tallet fikk Debbie tilnavnet «Amerikas elskling». Hun spilte mot Frank Sinatra i «The Tender Trap» i 1955 og mot ektemannen, sanger Eddie Fisher, i «Bundle of Joy» i 1956.

TREKANTDRAMA: Elizabeth Taylor, Eddie Fisher og Debbie Reynolds på et show på Tropicana i juni 1958. Forholdet mellom Taylor og Fisher skapte en kjempeskandale. Elizabeth og Debbie ble senere venner igjen. Foto: Anonymous , AP

Skandale



Hans neste to filmroller var mot Elizabeth Taylor – i «Plutselig, i fjor sommer» (1959) og «Venus i mink» (1960). I 1959, etter at datteren Carrie og sønnen Todd var født, forlot Eddie Debbie for nettopp Elizabeth Taylor, noe Carrie senere spøkte med i sitt komishow «Wishful Drinking».

Reynolds og Taylor var bestevenner, mens Fisher var bestevenn med filmprodusent Mike Todd som sønnen var oppkalt etter. Mike Todd var gift med Elizabeth Taylor, men døde i en flyulykke én måned etter at Todd Fisher ble født i 1958. I 1959 skilte Reynolds og Fisher seg.

– Det var en veldig vanskelig tid. Jeg var alene igjen om å oppdra barna, sa Reynolds til People.

Taylor og Fisher giftet seg, men hun forlot ham i 1964, etter å ha hatt et forhold til Richard Burton. Reynolds giftet seg i 1960 med forretningsmannen Harry Karl, som spilte bort penger og endte opp med å etterlate henne med over ti millioner dollar i gjeld i 1973.

GJENNOMBRUDD: Debbie Reynolds ble regissert av og spilte mot den 20 år eldre Gene Kelly i «Singin' in the Rain» Foto: , Arthaus

Sin eneste Oscar-nominasjon fikk Reynolds i 1965, for tittelrollen i filmen om den driftige Titanic-overlevende, «The Unsinkable Molly Brown». På 70-tallet spilte hun stort sett for TV, men i 1996 fikk hun sin førte filmrolle siden 1973, i komedien «Mother».

Ifølge Texas Monthly skrev Debbie i selvbiografien sin at hun slet med å være regnet som «søt» og «lett»: «Søt, søt, søt – karrierers undergang», skrev hun.

Med sin tredje ektemann (de var gift fra 1984 til 1996), eiendomsutvikler Richard Hamlett, eide hun et hotell og kasino i Las Vegas. Men de lyktes ikke i å drive det og hun måtte auksjonere bort flere ting fra sin Hollywood-samling for å dekke gjelden.

– Et fantastisk liv



Også forholdet til datteren Carrie var turbulent.

– Det tok 30 år før Carrie var fornøyd med meg. Hun ønsket seg en mor som bakte og broderte, men jeg var i «show business» og gjorde ikke de tingene, sa Debbie til People i 2011.

Da var hun klar for rollen som Katherine Heigl’s bestemor i «One for the Money» (2012), og opptrådte fremdeles 42 uker i året rundt om i USA – hovedsakelig for å ha råd til å oppbevare alle kostymene hun samlet på. Hun fortalte da at hun hadde planer om å ta det mer med ro når hun bare fikk solgt kostymesamlingen.

– Det er slutten på en gyllen epoke for meg. Jeg er lykkelig over å ha levd da jeg levde – og jeg er fremdeles her. Jeg har hatt et fantastisk liv! Fastslo stjernen.