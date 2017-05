David Hasselhoff stjal glansen med sin unge forlovede

Da David Hasselhoff (64) klinte til med 27 år yngre Hayley Roberts, måtte alle de nye «Baywatch»-stjernene pent finne seg i å stå i skyggen.

«Baywatch»-filmen basert på den ikoniske TV-serien har i disse dager premiere verden rundt.

I dag, torsdag, var det Berlin som kunne skryte av å ha stjernene på besøk. Men det var altså «Baywatch»-veteranen David Hasselhoff som sto i sentrum – til tross for at han bare har en liten birolle i filmen.

Terningkast: Like morsom som en strandet hval

Dwayne «The Rock» Johnson (45) spiller rollen som badevaktsjef Mitch Bucannon i den nye filmen, og Kelly Rohrbach (26) spiller C.J. Parker, rollen som Pamela Anderson (49) hadde i 111 episoder fra 1992–1997.

Alexandra Daddario (30) har hovedrollen som Summer, som opprinnelig var en mye mindre sentral skikkelse da hun ble portrettert av Nicole Eggert (44) i et par sesonger.

POSERTE: David Hasselhoff og Hayley Roberts. Foto: AFP

Alle de nevnte tre var til stede i Berlin, sammen med de øvrige på rollelisten. Men da Hasselhoff spradet opp den røde løperen sammen med den walisiske kvinnen han forlovet seg med i mai i fjor, var det de to som fikk størst oppmerksomhet fra pressefotografene. Paret gikk ikke av veien for å kysse hverandre til ære for alle de fremmøtte.

Daily Mail er blant mediene som vier «det dampende kysset» oppmerksomhet.

Bakgrunn: Pamela gjør «Baywatch»-comeback

Hasselhoff har to ekteskap bak seg og har to voksne døtre. Han møtte Roberts da han var dommer i «Britain's Got Talent».

Tilbakeblikk: David Hasselhoff skilles

Hasselhoff hadde vært sammen med Roberts i fem år da han i mai i fjor gikk ned på kne.

Fått med deg? «Baywatch»-stjerne fengslet

«Baywatch»-filmen dukker opp på norske kinolerretet fredag 2. juni. VGs anmelder har imidlertid ikke mye godt å si og serverer kun en lunken toer på terningen.

Også i utlandet har «Baywatch» fått totalslakt.

Også Pamela Andersom har en liten rolle i den nye filmen, men hun var ikke til stede i Berlin.