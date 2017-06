Daniel Day-Lewis gir seg som skuespiller

Den tredoble Oscar-vinneren Daniel Day-Lewis (60) anser seg ferdig med skuespiller-karrieren.

Det er Variety som melder om den overraskende avgjørelsen. Der siteres Day-Lewis' publisist Leslee Dart på følgende:

– Daniel Day-Lewis vil ikke lenger jobbe som skuespiller. Han er endeløst takknemlig for alle samarbeidspartnere og publikum gjennom mange år. Dette er en privat avgjørelse, og verken han eller hans representanter kommer til å uttale seg ytterligere om denne saken, sier Dart til Variety.

Det blir likevel ikke helt det siste vi ser til den velrennomerte skuespilleren. Daniel Day-Lewis er aktuell med et forløpig titelløst drama fra moteverdenen som får premiere kommende jul.

Der blir han gjenforent med regissør Paul Thomas Anderson som også hadde regien på «There Will Be Blood» fra 2007. Daniel Day-Lewis vant Oscar for beste mannlige hovedrolle for innsatsen i denne filmen.

Sine to andre Oscar-statuetter fikk han som Abraham Lincoln i filmen med samme etternavn og som forfatteren Christy Moore i «My Left Foot».

Daniel Day-Lewis er kjent for å gå ekstremt langt inn rolletolkningene sine. Hans «method acting» gjorde det derfor påkrevet å lære seg tsjekkisk før rollen i «Tilværelsens uutholdelige letthet», han hørte Eminem-plater for å kanalisere sinne i «Gangs Of New York» og brukte store deler av dagene i rullestol for å spille Moore i «My Left Foot».

Ifølge Variety var han også uhyre selektiv med hvilke roller han påtok seg, og det kunne gå flere år mellom filmene hans. Han skal også ha trukket seg tilbake mot slutten av 1990-tallet for å jobbe som skomaker, men Martin Scorsese fikk lokket han frem på lerretet igjen i forbindelse med «Gangs Of New York».