Cara Delevingne og Amber Rose vakte oppsikt på stjernegalla

Cara Delevingne (24) har fått noen millimeter med hår på hodet etter at hun nylig barberte av seg alt.

Cara Delevingne lot alle lokkene falle i april fordi hun i den kommende filmen «Life in a Year» spiller en kreftsyk jente som kun har ett år igjen å leve.

På søndagens MTV Movie & TV Awards spradet den tidligere så hårfagre supermodellen og skuespilleren selvsikkert opp den røde løperen.

«Hun mestrer å se bra ut uansett hvilken stil hun velger», skriver Daily Mail.

«Hun ser utrolig ut», skryter The Mirror.

BLEKET: De korte hårstubbene er bleket platinablonde. Foto: AFP

Sveisen var ikke ulik den til en av de andre gjestene, nemlig rapper, skuespiller og modell Amber Rose (33).

Rose vakte mest oppsikt på grunn av sitt dristige antrekk, en rød kjole med et svært minimalt overstykke.

Mens Rose for lengst har latt den kort-korte platinafrisyren bli et av sine varemerker, er ikke publikum vant med å se Delevingne med samme «look». People viser bilde av Delevingne bakfra, og der kan man se at hun har fått en stor tatovering på bakhodet.

Paprazzibildener av supermodellen med glattbarbert skalle, spredte seg raskt for tre uker siden. Søndagens prisfest var første gang 24-åringen viste seg i rampelyset, hvis man ser bort fra The Metropolitan Museum of Art's Costume Institute 1. mai. Da stilte Delevingne med påmalt, sølvfarget sveis.

FLØRTET: En dristig Amber Rose foran fotografene. Foto: AFP

Da de første paparazzibildene kom av hårløse Delevingne, begynte folk å spekulere rundt stjernemodellens nye stunt, og om det var kledelig eller ikke.

Hun svarte kontant i sosiale medier med at «Det er slitsomt å bli fortalt hvordan skjønnhet skal se ut. Jeg er lei av samfunnet som definerer skjønnhet for oss. Kast av deg klærne, tørk av sminke, klipp av håret. Fjern alle materielle eiendeler. Hvem er vi? Hvordan definerer vi skjønnhet? Hva anser vi som vakkert?»

24-åringen er snart aktuell i science fiction-filmen «Valerian and the City of a Thousand Planets», og People spekulerer i om tatoveringen kan være i forbindelse med det.

Kort etter kom det frem at Delevingne hadde tatt skrittet fullt ut for å fylle en krevende filmrolle.

