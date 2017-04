Bradley Cooper ble pappa for første gang

Filmstjernen (42) og modellkjæresten Irina Shayk (31) er blitt foreldre til sitt første barn.

Det melder People, som siterer en ikke navngitt kilde på at parets første barn skal ha blitt født for to uker siden. Det vites ikke hvilket kjønn barnet har.

Les også: Bradley Cooper uten undertøy i Det hvite hus

OSCAR-NOMINERT: Bradley Cooper på American Cinematheque-galla i oktober 2016. Foto: Alberto E. Rodriguez , AFP

I november 2016 gikk Irina Shayk modell under undertøysmerket Victoria’s Secrets show i Paris, mens hun i februar ble observert med babykul på magen på rundtur i Disneyland.

Den russiske supermodellen var tidligere kjæreste med Cristiano Ronaldo i fem år, men paret gikk hver til sitt i begynnelsen av 2015.

Les mer: Ronaldo bekrefter brudd

I mai 2015 begynte det å gå rykter om at Shayk hadde funnet lykken på ny med Hollywood-stjernen Bradley Cooper. Da var han også nysingel etter et brudd fra skuespilleren og modellen Suki Waterhouse.

Cooper tidligere vært sammen med Renée Zellweger og Zoe Saldana. Han var også gift med Jennifer Esposito i ett år, mellom 2006 og 2007.

Fikk du med deg: Gordon Ramsay var Coopers bannetrener

Shayk har blant annet prydet forsiden på Sports Illustrateds badedraktutgave. Da opplyste hun at hun trener fem ganger i uken, men at hun aldri slanker seg.

CATWALK: Irina Shayk på Victoria's Secret Fashion Show i Paris 30. november 2016. Foto: Martin Bureau , AFP

– Jeg prøver å være sunn. Er man sunn og glad på innsiden, så vises det på utsiden, sa hun da.

Cooper ble i 2011 kåret til verdens mest sexy mann. Han er kjent for rollene i «Silver Linings Playbook», «American Hustle» og «Hangover»-filmene. Han ble Oscar-nominert for rollene i de to førstnevnte, samt for «American Sniper».