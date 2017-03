Bill Paxtons dødsårsak er klar

Etter ti dager konkluderer obduksjonsrapporten med hva som forårsaket filmstjernens brå død.

Skuespilleren, kjent fra filmer som «Aliens» «Apollo 13», «Titanic», «Sanne løgner» og «Twister», døde lørdag 25. februar. Han ble bare 61 år gammel.

Paxton døde som følge av et slag i forbindelse med en hjerteoperasjon, skriver People, som har fått innsyn i obduksjonsrapporten.

61-åringen skulle bytte en hjerteklaff og korrigere en aorta-aneurisme da det oppsto komplikasjoner. Han ble operert 14. februar og døde 11 dager senere.

– Det er med tungt hjerte at vi deler nyheten om at Bill Paxton har gått bort, kunngjorde en familietalsmann.

Stjernen etterlater seg kone og to voksne barn. Familien har bedt om ro i den tunge tiden.

Paxton kunne kilte med mange meritter også på TV-skjermen. Han var Emmy-nominert for «Hatfields and McCoys» og fire ganger nominert til Golden Globe for «Big Love» og «A Bright Shining Lie».

Paxton var i gang med innspillingen av TV-serien «Training Day», en CBS-serie som hadde premiere 2. februar i år, da han døde.

Tidligere denne måneden delte Paxton gleden over at hans 22 år gamle sønn James skulle bli med som skuespiller i en episode av «Training Day».

– Jeg er så fornøyd med å ha min egen sønn som gjestestjerne på den åttende episoden av «Training Day», uttalte han til People.

