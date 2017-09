Bedragerianmeldelse mot Morgan Kane-gründer henlagt

Ryan Wiik ble anmeldt for bedrageri av to aksjonærer i selskapet han en gang grunnla, WR Entertainment. Nå har Øst politidistrikt på Ski henlagt saken.

Det var i juni - rett før generalforsamlingen i WR Entertainment - at aksjonærene Geir Kristiansen og Jan-Henry Løken fra Ås leverte inn anmeldelse på Wiik for grovt bedrageri. Nå har altså politiet lagt anmeldelsen til side.

Bakgrunn: Morgan Kane-selskapet saksøker Ryan Wiik for bedrageri

De to aksjonærene har allerede påklaget henleggelsen.

– Det var litt overraskende, men jeg tror dette beror på en misforståelse - at politiet kanskje har trodd at dette har skjedd i USA og ikke i Norge, slik det har. Så får vi se hva resultatet av klagen blir, sier Geir Kristiansen til VG.

LYSPUNKT: Ryan Wiik har opplevd mye motgang de siste ukene, men denne uken fikk han politianmeldelsen for grovt bedrageri mot seg henlagt. Henleggelsen er påklaget. Her er han på en muntlig høring i en annen forbindelse i august. Foto: Frode Hansen , VG

WR Entertainment er selskapet som Ryan Wiik gründet for å filmatisere Kjell Hallbings bøker om den legendariske westernhelten Morgan Kane. Wiik sa opp sine roller i selskapet i desember 2016, og gikk til søksmål i Los Angeles mot selskapets nye sjef, Tasmin Lucia-Khan, i mars i år.

Ler mer: Morgan Kane-gründer tapte i retten

Siden har det skandaleombruste selskapet blitt involvert i ytterligere tre søksmål.

NÅDDE IKKE FREM: Jan-Henry Løken og Geir Kristiansen nådde i første omgang kke frem med bedragerianmeldelsen mot Ryan Wiik. De har allerede påklaget henleggelsen. Foto: Endre Alsaker-Nøstdahl , VG

Ett av disse søksmålene er beslektet med anmeldelsen som Kristiansen og Løken leverte inn i juni. Omtrent samtidig leverte den nye ledelsen i WR Entertainment inn et søksmål i Los Angeles Superior Court mot Ryan Wiik, der selskapet hevder at Wiik i 2012 og 2013 ulovlig tilegnet seg over 18 millioner aksjer som egentlig tilhørte selskapet.

Mer om saken: Full isfront

Senere har også WR Entertainment fått medhold i både Oslo Tingrett og Oslo byfogdembete om å fryse Wiiks aksjer i selskapet inntil svindelsøksmålet i Los Angeles har kommet for retten.

I en epost til VG i forbindelse med den ferske henleggelsen av politianmeldelsen påpeker Ryan Wiik at «denne henleggelseskoden brukes når det ikke engang anses nødvendig å åpne etterforskning - i dette tilfellet en kode som tilsvarer frifinnelse».

Les også: Morgan Kane-sjefen raser etter nytt søksmål: – Avskyelig!

Videre skriver Wiik i eposten at «det viser hvor useriøse anklagene fra WR, Lucia-Khan & Co. er», og viser dermed ikke bare til politianmeldelsen fra Geir Kristiansen og Jan-Henry Løken, men også det amerikanske søksmålet fra WR Entertainment og dets administrerende direktør, Tasmin Lucia-Khan.