Angelina Jolie: – Liker ikke å være singel

Et år har gått siden sjokkbruddet mellom Angelina Jolie og Brad Pitt. I et nytt intervju forteller hun om den nye tilværelsen.

– Det har vært vanskelig. Jeg liker ikke å være singel. Det er ikke noe jeg ønsket. Det er ikke noe bra med det. Bare tøft, sier hun og innrømmer at hun også har hatt en del helseutfordringer det siste året, uten å utdype mer om det, sier skuespilleren til avisen Telegraph.

Hun forteller at hun ikke nyter promoteringen av sin nye film, slik hun pleier. Etter bruddet med Brad Pitt handler det mest om å komme seg gjennom dagene, sier hun til

– Jeg er litt sjenert denne gangen fordi jeg ikke føler meg så sterk som jeg har vært før.

Hjelp av sønnen

Jolie har vært med å skrive, produsere og regissere filmen «First They Killed My Father» om folkemordet i Kabodjsa-konflikten da 1,7 millioner døde. Filmen har Netflix-premiere 15. september.

Hennes sønn Madox, som var foreldreløs og som Jolie adopterte da han var tre måsneder, har hjulpet henne med produksjonen.

Nå som innspillingen er ferdig planlegger Jolie (42) og barna Maddox (16), Pax (13), Zahara (12), Shiloh (11) og de ni år gamle tvillingene Knox og Vivienne å flytte inn i sitt nye hjem i Los Angeles, en Hollywood-villa hun betalte 24,5 millioner dollar for.

– Jeg må gjenoppdage litt av mitt gamle jeg, sier hun i intervjuet.

Sjokkbrudd

Angelina Jolie (42) og Brad Pitt (53) sjokkerte mange da de i september i fjor bekreftet bruddet og fortalte at de skulle skilles.

Ifølge parets talsperson ble valget tatt fordi «det er det beste for barna», meldte UsWeekly da. De siste ukene har flere internasjonale medier spekulert i om paret har satt skilsmissen på vent.

Til Entertainment Online tilbakeviser imidlertid en anonym kilde ryktet: «Det er en pause i skilsmisseprosessen fordi paret prioriterer barna, men ikke noe vesentlig har skjedd med forholdet deres».

– Sluttet å drikke

I sitt første intervju etter bruddet avslørte Brad Pitt i mai at han har sluttet å drikke alkohol og går i terapi.

– Jeg drakk for mye. Det ble et stort problem. Jeg er veldig glad for at det har gått et halvt år nå, det føles både godt og vondt, men jeg har fått kontroll over og kontakt med følelsene og sjelelivet mitt igjen, fortalte Pitt i det eksklusive intervjuet med GQ Style.

Jolie og Pitt møttes under innspillingen av Mr. And Mis Smith i 2004 og giftet seg i Frankrike for bare tre år siden.

