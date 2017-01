«Amour» stjernen Emmanuelle Riva er død

Franske Emmanuelle Riva trollbandt publikum i «Amour» for fire år siden. Fredag døde hun av kreft – 89 år gammel.

Riva sovnet inn på et sykehus i Paris etter en tids sykdom, skriver The Variety.

Skuespilleren, som kan skilte med en over 60 år lang karriere, jobbet helt frem til sist sommer. Hun står på rollelisten i to filmer som dukker opp på lerretet senere i år.

Fått med deg? Hollywood-divaens levninger flyttes etter 47 år

Stjernen fikk sitt store gjennombrudd i «Hiroshima, min elskede» i 1959. Så sent som i 2013 ble hun Oscar-nominert for rollen som Anne i «Amour», filmen som kuppet Oscar-statuetten for beste fremmedspråklige film foran Norges «Kon-Tiki».

«Takk for alt du ga oss, Emmanuelle Riva. Du vil bli savnet», skriver Oscar-akademiet på Twitter.

PRISBELØNT: Riva vant mange trofeer, som denne Cesar-statuetten i hjemlandet i 2013. Foto: AFP

«Hudløs ømhet», konkluderte VGs anmelder om kjærlighetsdramaet rundt et eldre ektepar mot livets slutt. «Amour» – som var regissert av Michael Haneke – vant også den prestisjetunge Gullpalmen.

Nysgjerrig? Verdens mest romantiske ord

Selv om Riva ble slått av Jennifer Lawrence i kampen om Oscar for beste kvinnelige hovedrolle, kunne det franske filmikonet smykke seg med å være den eldste kvinnen gjennom tidene som var nominert i nettopp den kategorien. Riva ble også belønnet med den britiske Bafta-prisen.

Husker du? Oscar-flause

(Under ser vi Emmanuelle Riva i filmtraileren for «Amour» (Artikkelen fortsetter under videoen)

Da The Guardian intervjuet henne for fire år siden, mimret hun over det hun beskrev som en lang og morsom karriere:

– Jeg husker en gang jeg skulle spille død. Jeg måtte ligge helt stille, men da crewet gikk for å se på monitoren, kom de leende tilbake. Jeg spurte dem om hva som var så festlig, og da sa de at tærne mine beveget seg. Tærne mine! Jeg visste ikke engang at de kunne se dem. Så jeg måtte gjøre hele scenen om igjen og konsentrere meg veldig. Jeg tror føttene mine har en egen vilje.

Riva het opprinnelig Paulette Germaine Riv. Hun giftet seg aldri og hadde ingen barn. Neste måned skulle hun fylt 90.

Fått det med deg? Musiker (41) døde på turné