Amerikanske medier: Blake Lively ble mor igjen

«Gossip Girl»-stjernen Blake Lively (29) skal ha fått sitt andre barn med sin kjære, Ryan Reynolds (39).

Flere medier melder dette i morgentimene mandag, deriblant britiske Glamour Magazine og People.

Fra før har paret James på 22 måneder. Det foreligger ikke opplysninger på verken kjønn eller navn på den nyfødte. Fødselen skal ha skjedd i New York.

Om det er en jente, er sannsynligheten stor for at hun får et guttenavn. Parets førstefødte, James, er nemlig også en jente, og selv er Blake Lively oppkalt etter sin bestemors bror. En familietradisjon, altså.

– Min mor har også et guttenavn. Hun går under navnet Elaine, men egentlig heter hun Willy. Så min mor har guttenavn, jeg har guttenavn og vi ønsket at datteren vår også skulle ha noe sterkt og tidløst, men ikke et navn du hører hele tiden. Men det var uaktuelt å gi henne et navn som Humdiddly Humperdink eller et annet av de fantastiske navnene som dukker opp i Hollywood for tiden, sa Blake Lively til The Sun tidligere i sommer.

Blake Lively og Ryan Reynolds møtte hverandre på et filmsett i 2011 og falt pladask for hverandre. De giftet seg allerede året etter. I intervjuet med The Sun var hun også klar på at datteren - tross sitt uortodokse navn - skulle få en helt normal oppvekst.

– Ryan hadde også en fin, normal oppvekst og vi vil at barna våre også skal få det normale livet som vi hadde. Vi vil for all del ikke frarane dem dette, det ville ha vært egoistisk av oss, sa Lively.

Ifølge US Weekly skal Blake Lively allerede hatt besøk av sin gode venninne, Taylor Swift, på sykehuset.