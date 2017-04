Alec Baldwin og datteren plages fortsatt av telefonskandalen

10 år har gått siden Alec Baldwin (59) skjelte ut sin da 11 år gamle datter over telefon. Men offentligheten har ikke glemt.

I et intervju med «Good Morning America» forteller Hollywood-stjernen at det er umulig å legge hendelsen bak seg. Den lange, rasende talemeldingen han la igjen på sin datters telefon i 2007, forfølger ham og familien.

– Jeg får det slengt i ansiktet hver dag. Det finnes mennesker som bebreider meg eller angriper meg, og som bruker det som skjedde som en konstant spydspiss, sier Baldwin i TV-intervjuet.

Det var Baldwins ekskone Kim Basinger (63) som den gangen lekket opptaket i den bitre kampen om omsorgsretten for parets datter. Nyheten om raseriutbruddet, og opptaket, gikk verden rundt. Også VG omtalte saken.

«Jeg gir blanke i om du er 12 år, eller 11 år, og jeg bryr meg ikke om du er et barn eller om at moren din er en tankeløs «pain in the ass», som ikke bryr seg om hva du gjør etter det jeg forstår. Jeg er lei av dette spillet. Du har ydmyket meg for siste gang. Forstår du? Du har ydmyket meg for siste gang!», lød det i tordentalen fra far til datter etter at hun angivelig ikke hadde svart på telefonen.

– Det er som skabb man aldri blir frisk av, fordi andre mennesker pirker på den hele tiden. Det har såret datteren min på permanent basis, sier skuespilleren.

Gode venner



I dag er datteren Ireland 21 år og i ferd med å etablere en lysende modellkarriere. Far og datter, som lenge hadde et svært anstrengt forhold, er i dag kommet nærmere hverandre. Ikke sjelden poster Ireland bilder av faren i sosiale medier.

De to har også gjentatte ganger spøkt om hendelsen, selv om 59-åringen nå forklarer at begge sliter med etterdønningene.

I den gamle meldingen kalte Baldwin datteren for «en liten gris», og de to har flere ganger lagt ut selvironiske bilder, hvor 21-åringen skriver om seg selv: «Hvis jeg var en gris».

Baldwin giftet seg i 2012 med 26 år yngre Hilaria Thomas Baldwin, og paret har fått to små barn sammen.

I en ny bok forteller skuespilleren åpent om den tøffe tiden med rusmisbruk.

– Ikke alle blir tørrlagt når de er unge, men jeg ble det like før jeg fylte 27 år. Det var en tøff tid, sier han i TV-intervjuet.

Baldwin skrev for tre år siden et langt avisinnlegg, hvor han hevdet at han aldri mer ville snakke med journalister.

«Jeg hater media så sterkt at jeg ikke trodde det var mulig. Dette er den siste gangen jeg noensinne kommer til å snakke om mitt personlige liv i en amerikansk publikasjon», skrev Baldwin, kjent for filmer som «Jakten på rød oktober», «The Shadow», «The Aviator» og «The Departed».

Men nå stiller han altså opp i intervjuer i forbindelse med bokslippet.

I boken skriver Baldwin, i tillegg kjent fra TV-serier som «30 Rock», åpenhjertig om arbeidet med å lære å kontrollere temperamentet sitt.

Den siste tiden har 59-åringen gjort lykke i rollen som Donald Trump i «Saturday Night Live».