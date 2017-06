Alec Baldwin grillet av datteren (21)

10 år har gått siden Alec Baldwin (59) skjelte ut datteren og kalte henne «en liten gris». Søndag fikk han svar på tiltale.

Ingenting var for drøyt å fleipe med da Hollywood-stjernen, kjent for sitt hissige temperament, ble hyllet i Apollo Theatre i New York. Sentralt i den såkalt «roastingen», eller grillingen, sto nemlig Baldwins nå 21 år gamle datter.

Husker du? Skjelte ut datter (11) på telefon

Ireland Baldwin var bare 11 år gammel da et katastrofalt lydopptak lekket ut, hvor hele verden kunne høre Baldwin skjelle ut datteren etter noter – og vel så det. «Du er en uoppdragen, tankeløs liten gris», var blant tiradene filmveteranen lirte av seg i sinne.

– Jeg er her for å grille denne gamle, elendige skuespilleren jeg kan kalle pappa, innledet Ireland under «Spike's One Night Only: Alec Baldwin» ifølge nyhetsbyrået Wenn.

– Noen av dere husker meg som «den tankeløse lille grisen» dere leste om i tabloidene. Det har gått et tiår siden da, og pappa og jeg er på et mye bedre sted nå. Han ville aldri sagt noe sånt til meg i dag. Jeg er nemlig 188 cm høy, og jeg ville sparka han i baken, uttalte 21-åringen foran publikum – deriblant Bill Clinton, Julianne Moore, Robert De Niro, Tracy Morgan og Jane Krakowsky.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

GJESTER: Alec Baldwin ser her litt betenkt ut, mens Tracy Morgan og Julianne Moore humrer. Foto: AP

Snakket ut: Plages fortsatt av telefonskandalen

– Sannheten er at hele den grusomme perioden nesten tok livet av ham følelsesmessig. Jeg så ikke faren min så opprørt igjen inntil jeg viste ham min første tatovering. Ok, min andre tatovering, da... Jeg kunne jo ikke vise ham hvor jeg hadde den første, sa hun freidig.

Selv om Baldwin og de andre gjestene lo rått av Irelands humor på sin egen og farens bekostning, pirket 21-åringen borti noe som har vært et særdeles ømt punkt.

I et intervju med «Good Morning America» for noen uker siden betrodde Hollywood-stjernen at det er umulig å legge hendelsen bak seg. Den lange, rasende talemeldingen han la igjen på sin datters telefon i 2007, forfølger ham og familien.

– Jeg får det slengt i ansiktet hver dag. Det finnes mennesker som bebreider meg eller angriper meg, og som bruker det som skjedde som en konstant spydspiss, forklarte Baldwin i TV-intervjuet.

VENNER: Alec Baldwin og Bill Clinton på søndagens «Spike's One Night Only: Alec Baldwin». Foto: AP

Det var Baldwins ekskone Kim Basinger (63) som den gangen lekket opptaket i den bitre kampen om omsorgsretten. Nyheten om raseriutbruddet, og opptaket, gikk verden rundt. Også VG omtalte saken.

«Jeg gir blanke i om du er 12 år, eller 11 år, og jeg bryr meg ikke om du er et barn eller om at moren din er en tankeløs «pain in the ass», som ikke bryr seg om hva du gjør etter det jeg forstår. Jeg er lei av dette spillet. Du har ydmyket meg for siste gang. Forstår du? Du har ydmyket meg for siste gang!», lød det i tordentalen fra far til datter etter at hun angivelig ikke hadde svart på telefonen.

– Det er som en sårskorpe man aldri blir kvitt, fordi andre mennesker pirker på den hele tiden, uttalte Baldwin på TV.



HEDRET PAPPA: Baldwins kone Hilaria og parets datter Carmen på scenen. Foto: AP

– Elsker deg



Far og datter har i dag et nært forhold, noe hun presiserte på slutten av «talen» sin i helgen:

– Jeg vet at du har hørt dette om og om igjen, men jeg er virkelig stolt over å være datteren din, og jeg er så glad for å være her i dag. Jeg forguder deg og elsker deg.

Ikke sjelden poster Ireland bilder av faren i sosiale medier. De to har flere ganger lagt ut selvironiske bilder, hvor 21-åringen skriver om seg selv: «Hvis jeg var en gris».

Baldwin, kjent for filmer som «Jakten på rød oktober», «The Shadow», «The Aviator» og «The Departed», giftet seg på nytt i 2012 med 26 år yngre Hilaria Thomas Baldwin, og paret har fått to små barn sammen. Kona og deres fire år gamle datter var også til stede på «grillfesten».

Husker du? Baldwin kastet av flyet

Den siste tiden har 59-åringen, også kjent fra TV-serien «30 Rock», gjort lykke i rollen som Donald Trump i «Saturday Night Live». Datteren på sin side, er i ferd med å etablere en lysende modellkarriere.