Alan Thicke (69) er død

Skuespilleren og faren til R&B-stjernen Robin Thicke døde brått etter et hjerteinfarkt.

– Vi bekrefter at Alan Thicke døde brått. Per nå har vi ikke flere detaljer, heter det i en uttalelse fra Thickes talskvinne Monique Moss sendt ut i en e-post ifølge Reuters.

Thicke døde ifølge Hollywood Reporter brått mens han spilte ishockey med en av sine sønner. Han ble hastet til sykehus i Los Angeles, men livet sto ikke å redde. Thicke ble 69 år.

Thicke er mest kjent for rollen som DR Jason Seaver i sitcomen «Growing Pains» som gikk mellom 1985 og 1992.

Om serien og rollen uttalte han mange år senere:

STORHETSPERIODEN: Alan Thicke i 1986 da han spilte i TV-serien «Growing Pains». Foto: Nick Ut , AP

– Elsket den. Stolt av den og hva den sto for. Jeg liker de corny familieverdiene som kom fram i den serien. Glad for rollen og hva den gjorde for min karriere, min liv og min familie. Så hvis det ender opp med å stå på gravsteinen min så er det helt fint for meg.

Før det var han en kjent talkshowvert i Canada. Thicke lagde også kjenningsmelodiene til kjente komiserier som «Hello, Larry» og «Diff’rent Strokes».

Thicke var gift tre ganger, og han har tre sønner. En av dem er R'n'B-stjernen Robin Thicke som ble født i 1977.

Hans siste kone var modellen Tanya Callau som han giftet seg med i 2005 og holdt sammen med til sin død.

Flere amerikanske kjendiser, som Ellen DeGeneres og Ryan Seacrest hyller nå Alan Thicke i sosiale medier.