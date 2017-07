Helgens film og musikktips

VGs musikk- og filmjournalister gir deg tips til hva du skal bruke helgen på.

Filmtips

Strømming: HBO

«There’s Something Wrong with Aunt Diane»

DOKUMENTAR: Posteren til «There's Something Wrong with Aunt Diane». Foto: HBO Nordic

En helt vanlig forstadsmamma kjører tre kilometer i feil kjøreretning på motorveien på vei hjem fra en rolig campingferie. Åtte mennesker blir drept, inkludert kvinnen selv, hennes egen datter og tre nieser. Prøver viser at kvinnen var svært beruset både på marihuana og alkohol, noe som kommer som et totalt sjokk på ektemannen, som kjørte en annen bil. Filmen følger etterforskningen og ektemannens såre, og ganske umulige kamp for å renvaske kona.

Strømming: Netflix

«The King of Comedy»

KLASSIKER: Robert De Niro som den mislykkede standupkomikeren Rupert Pupkin. Foto: Scanpix

Det var noen år på 70- og 80-tallet da Martin Scorsese og Robert De Niro var et komplett uslåelig par i Hollywood, med en perlerad av klassikere på samvittigheten. «The King of Comedy» er ikke den som har fått mest oppmerksomhet, desto større grunn til å sjekke den ut igjen. Om den talentløse komikeren Rupert Pupkin, som, fullstendig uten begrep om egne begrensninger, gjør det aller meste for å bli berømt. En psykopat til å le og grine av.

På kino

«Whitney – Can I be me»

NEDTUREN: «Whitney - Can I Be Me» handler om Whitney Houstons karriere som gikk utfor stupet på 90-tallet. Foto: Tour DeForce

Allerede i åpningsscenen – når Whitney kjemper for å treffe de høyeste tonene i «I Will Always Love You» under den trøblete turneen i 1999 kommer frysningene. Og siden blir det verre. Den første store dokumentaren om henne har store mangler, men bringer til torgs perspektiver på karrieren hennes som ikke har vært så mye omtalte. Om bakgrunn, klasse, legning, og alle som skal ha en bit av kaka når det tar av.

Musikktips:

ALBUM: Soft Ride - Burgundy

Relativt sett regner det mye på Vestlandet, og ikke minst i Bergen. Så hva får man når man slår sammen eksilvestlendinger med noen som er mer fastlåst i vestlandshovedstaden? Mild vestkystpop, selvsagt. Dette overskuddsprosjektet med hode og bein i psykedelia og pop er NESTEN like fint som en solskinnsdag i Bergen. Og i alle fall like forgylt eksklusivt og gledelig uventet. Om du bare skal ta med et norsk album på ferie i år - vær så god.

VIDEO: The National - GuiltyParty

Det kan virke som om Brooklyn-kvintetten har funnet form for oppstemthet de aldri har vært i nærheten av. Andre låt ut fra The Nationals kommende septemberalbum viser i alle fall at det finnes enda mer håp og lys i bandet enn det den første smakebiten antydet. Selv med skambelagt tittel og overskyet tofarget Janus-video. Lystig og lettvint er det på ingen måte. Like fullt er det noe med roen i det mørklagte pianoet og Matt Berningers tilbakelente fraseringer som er mer festlig enn skamfullt.

Missy Elliot - The Rain (Supa Dupa Fly)

RETRO: Hun fyller 46 på lørdag. I disse dager er det også nøyaktig 20 år siden solokarrieren startet. Og for en start. Ann Peebles-samplet som gir låten navn og bærer den fram er en ting. Men luften beatsene og den enkle instrumenteringen gir helheten er tidløs og klassisk.The Rain føles vel så frisk og uimotståelig i dag. Til og med videoen der Missy bokstavelig talt gjør søppelsekk til mote er helt supa dupa.