Harry Styles filmdebuterer: – Han gjør en ekte innsats

Filmregissøren Christopher Nolan roser Harry Styles’ (23) skuespillerdebut i «Dunkirk».

Harry Styles har inntil nå vært mest kjent for å smeltet ungpikehjerter som medlem i det britiske boybandet One Direction – og for soloalbumet som kom tidligere i år.

Nå kan han plusse på «filmstjerne» på CVen, etter innsatsen han gjør i Christopher Nolans (46) svært kritikerroste film «Dunkirk».

– Jeg så en troverdighet i Harry som gjorde at han fikk rollen, sier regissøren til svenske Aftonbladet.

– I mine øyne gjør han en ekte innsats i filmen, og jeg håper folk får det med seg.

FANGET I FRANKRIKE: Styles, Anerurin Barnard og Fionn Whitehead på stranden i Dunkerque. Foto: NORDISK FILM AS.

«Katastrofe» og «mirakel»

«Dunkirk» handler om den dramatiske evakueringsaksjonen i mai og juni 1940, da et stort antall allierte soldater måtte reddes til sikkerhet fra den franske kystbyen Dunkerque.

Soldatene hadde blitt malt inn i et hjørne av de tyske styrkene, og statsminister Winston Churchill beordret britiske sivilister til å ta båtene sine, krysse kanalen og hente hjem flest mulig av dem. Alt mens tyske fly bombet både båtene og soldatene som sto fast på stranden.

Det er blitt estimert at 338.226 soldater ble reddet i det Churchill mente var både en «militær katastrofe» og et «mirakel».

REGISSØREN: Christopher Nolan fotografert på «Dunkirk»-premieren i New York 18. juli. Foto: AFP PHOTO / ANGELA WEISS.

Krevende prøver

Nolan, som i 2006 ga en annen popstjerne – avdøde David Bowie – rollen som Nikola Tesla i filmen «The Prestige», forteller at han ikke var fullt klar over hvilken status Styles nyter som popstjerne.

– Datteren min hadde snakket om ham. Sannheten er at Styles kom til audition. Vi kastet ham inn i en miks som talte mange, mange andre unge menn, og han gjorde seg fortjent til rollen via en serie krevende prøver, sier Nolan til Business Insider.

Den britiske regissøren har vært forsiktig med å utnytte Styles’ celebritet i forbindelse med lanseringen av filmen.

– Vi prøver å ikke overselge deltagelsen hans, da dette er en ensemblefilm, forklarer han til Entertainment Weekly.

– Vi ønsker ikke å skuffe fans som kanskje ikke synes at han har en stor nok rolle.