Manuset til «Fantastic Beasts»-oppfølgeren er klart

Forfatter J. K Rowling avslørte på Twitter at hun har skrevet manuset til den andre filmen i serien, men er sparsom med detaljene.

I november i fjor kom den første av totalt fem filmer i serien «Fabeldyr og hvor de er å finne» ( «Fantastic Beasts and Where to Find Them»). Filmen tar for seg eventyrene til magizoolog Newt Scamander (Eddie Redmayne) og fabeldyrene han har viet sitt liv til å utforske.

Den første filmen lokket 259.394 besøkende til norske kinoer i fjor, og ble den 13. mest sette filmen i 2016, ifølge tall fra Filmweb. Filmen fikk også en Oscar for beste kostymer.

Nå er altså manuset til oppfølgeren klart, ifølge J. K Rowling selv på Twitter. Hun bekreftet nyheten etter spørsmål fra en fan søndag.

UNG DUMBLEDORE: Jude Law trer inn i rollen som tenåringen Albus Dumbledore. Foto: Göran Bohlin , VG

Premieredatoen er satt til 16. november 2018 i Storbritannia. Produksjonen skal etter planen starte denne sommeren, og filmingen vil foregå i både Paris og Storbritannia.

Johnny Depp returnerer som skurken Gellert Grindelwald og Jude Law har fått rollen som unge Albus Dumbledore. På skjermen kommer også modell og skuespiller Zoe Kravitz, som skal innta rollen som Leta Lestrange.

Historien i den første filmen finner sted i New York på 1920-tallet – 70 år før Harry Potters tid. Det er ventet at den andre filmen tar for seg forholdet mellom Gellert Grindelwald og Albus Dumbledore, og at de kommende filmende skal bygge opp til den kjente duellen mellom de to.

