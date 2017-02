Harry Potter-stjerne kaster klærne i Playboy

Scarlett Byrne (26) fra Harry Potter-filmene kaster nå klærne i «nye» Playboy.

Det skriver amerikanske People. Byrne, som spilte rollen som Harry Potters rival Draco Malfoys venninne, har lagt ut et bilde av seg selv og en oppdatering på Instagram, hvor hun blant annet skriver:

– Jeg er stolt over å være en del av mars/april utgaven av Playboy. Jeg skrev et lite essay om meg selv som jeg sendte inn sammen med noen bilder som jeg kalte «The Feminist Mystique».

Selv om det kanskje kan virke overraskende for noen at en skuespiller som har vært med i Harry Potter-filmene kaster klærne i Playboy, hører det også med til historien at Scarlett Byrne har vært forlovet med Playboys nye innholdssjef Cooper Hefner siden 2015.

– Vi tar tilbake vår opprinnelige identitet, skrev han på Twitter tidligere i uken.

Den 25 år gamle sønnen til Hugh Hefner, Playboys grunnlegger, slo fast at det var en tabbe å fjerne all nakenhet fra bladet i fjor, meldte BBC.

Og den første som kaster klærne i «nye» Playboy er altså hans egen forlovede.

Beslutningen om at Byrne, som også har spilt i TV-serien «Vampire Diaries», ble kjent etter at Playboy-sjefen varslet at nå skal bladet ta nakne kvinner inn i varmen igjen.

– Jeg er den første til å innrømme at måten nakne kvinner ble brukt på i Playboy var gått ut på dato. Men nakenhet var aldri et problem, fordi nakenhet ikke er et problem i seg selv, var en av begrunnelsene til Cooper Hefner.

Hans far, Hugh Hefner grunnla Playboy i 1953 – og et av de sterkeste varemerkene var nettopp lettkledde og etter hvert også nakne kvinner. På toppen i 1972 ble det trykket syv millioner eksemplarer av bladet, mens det i fjor var nede i 700.000. Etter at de nakne jentene forsvant helt i mars i fjor, har opplaget bare fortsatt å falle.