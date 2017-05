Har spilt Prinsesse Leia – aldri snakket norsk på film

CANNES (VG) I Norge er hun et ubeskrevet blad, men Ingvild Deila (30) har skapt seg et navn med den minste rollen hun har gjort i karrieren: Prinsesse Leia i «Star Wars – Rogue One».

Det var ikke mange som hadde hørt om telemarkingen før «Star Wars – Rogue One» hadde premiere i fjor. I den spiller nemlig den norske 30-åringen ikoniske Prinsesse Leia.

Det vil si, Deilas kropp og utseende er blandet med klipp av Carrie Fisher, som spilte rollen på 70-tallet, gjennom en svært kompleks digital prosess.

Deila, som bor i Brighton i England til daglig, var et helt ubeskrevet skuespillerblad, men rollen i det som kanskje er verdens største filmfranchise har åpnet dører.

– Det er en fin måte å åpne samtaler på, sier hun med et smil da VG møter henne under filmfestivalen i Cannes, hvor hun er for å knytte flere kontakter i bransjen.

CROISETTEN: Ingvild Deila deltar på filmfestivalen i Cannes, og satser på å knytte flere kontakter i bransjen. Foto: Sveinung Bokn

– Så fort man er koblet til en større produksjon er folk litt mer interessert enn hvis man bare har gjort uavhengige prosjekter. Det har vært interesse fra agenter og filmselskaper i London, sier Deila.

Den knøttlille rollen i «Star Wars»-filmen fører også til salt til maten i ettertid. Deila lever nemlig av, og har en egen agent for eventer med fans, såkalte «Comicons».

Her møter hun blodfans som vil komme tett på en «stjerne» fra Star Wars. Deila selv synes det er en smule snodig.

– Det er paneldiskusjoner, spørsmålsrunder og veldedighetsmiddager. Veldig merkelig, jeg skjønner ikke helt hvorfor de vil møte meg som hadde en så liten rolle!

«Star Wars»-fansen er kanskje verdens «strengeste» i den forstand at de er veldig beskyttende mot hele universet filmene er en del av. Ingvild Deila innrømmer at hun var litt redd for å skuffe alle som har et nært forhold til Prinsesse Leia i Carrie Fishers skikkelse.

– De er stort sett positive til at «Star Wars»-universet tas videre. Jeg var redd for hva de ville føle siden det er en så ikonisk karakter. Jeg har blitt tatt i mot med åpne armer, det er jeg veldig lettet og glad for, sier Deila. Hun er selv en stor «Star Wars»- og sci-fi fan. Jeg tror det finnes bilder av meg utkledd som Prinsesse Leia fra jeg var liten, humrer hun.

Disney er også svært beskyttende overfor universet. Deila får nemlig ikke lov til å signere bilder av prinsesse Leia, siden det ikke er henne 100 prosent som «spiller» i filmen.

MANGE JERN I ILDEN: Skuespilleren er også frontfigur i bandet Necessary Animals hjemme i Brighton. Foto: Sveinung Bokn

– Men jeg har lov til å signere bilder fra bakomfilmen, bilder av meg. Jeg må kanskje høre med en advokat om jeg kan bruke bilder fra filmen, men foreløpig spiller jeg safe. Jeg har ikke lyst til å bli uvenner med Disney!

«Star Wars – Rogue One» ble en gigantisk suksess, selv om det er en enkeltstående film utenom den opprinnelige serien. Deila utelukker ikke at hun vil returnere i rollen dersom Disney skulle bestemme seg for å lage en ny «stand alone»-film.

– Personlig synes jeg dette var den filmen som var best og nærmest den originale trilogien. De kommer til å lage «Star Wars»-filmer de neste ti årene, så det er et enormt materiale å ta av. Jeg vet ikke hva Disney har planer om, jeg tror ikke de har det planlagt helt selv ennå heller. Men jeg kan selvsagt ikke si nei selv om det blir skummelt å ta arven videre!

– Hva er det rareste du har blitt spurt om?

– Foreløpig har folk vært ganske siviliserte. Men det er alltids noen som er veldig veldig begeistret da ... Som gjerne vil ha ekstra tid. Da er jeg glad det er noen rundt meg som kan spille «bad cop». Jeg hadde en livvakt i Frankrike for noen uker siden som tok jobben sin veldig seriøst. Jeg vil jo at de skal ha en god opplevelse, så det er greit noen andre er «bad cop» for meg.

I Cannes er hun for å knytte nye kontakter, men Deila sier hun vil gjøre det på den «norske» måten.

Ikke for breial, altså.

– Man må selge seg selv litt, det er ingen andre som gjør det. Men det handler om måten du gjør det på. Jeg prøver å gjøre det på en litt «norsk « måte. Da tror jeg at jeg møter folk jeg kommer bedre overens med. Er jeg for «amerikansk» vil jeg møte folk jeg antakelig ikke vil trives å jobbe med. Man må være seg selv. Folk oppdager på lang avstand om man prøver for hardt.

Deila er et ubeskrevet blad i Norge, og selv om hun trives i Storbritannia kan hun mer enn gjerne tenke seg å gjøre noe på morsmålet. Hun håper på å treffe norske produsenter i Cannes.

– Jeg har aldri snakket norsk på film, det kan bli interessant! Jeg er åpen for det meste jeg, utenom horror kanskje. Men er manuset godt nok, kan det også fungere.